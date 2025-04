Puente niega que la baja ejecución presupuestaria en Catalunya se deba a "la falta de voluntad política"

Óscar Puente se ha entregado este martes a un intento por desmontar la idea de que Catalunya fue una de las comunidades con menor porcentaje de inversión en infraestructuras ejecutado en 2024. Para ello, el ministro de Transportes ha querido dejar claro que lo importante no es el porcentaje de ejecución -el de Catalunya apenas supera el 60%- sino las cifras absolutas, los 1.228 millones de euros que su departamento sí ejecutó en todo el año pasado. Y, para rematar, ha acabado diciendo que si hubo partidas que no se llevaron a término no fue por una "voluntad deliberada de no ejecutar".

El ministro de Transportes ha tenido que responder a las críticas lanzadas de ERC y Junts después de que la Intervención General de Catalunya (IGAE) publicara un informe hace diez días en el que se recogía que el Estado ejecutó tan solo un 20% de la inversión prevista en Catalunya durante el primer semestre de 2024. Puente ha hecho hincapié en que la cifra ascendió hasta el 60% a finales de año y que, por quinto año consecutivo, Catalunya encabezó las cifras de inversión del Estado.

"Lo importante, más que los porcentajes, son las cifras absolutas", ha defendido. Si se tiene en cuenta el porcentaje de ejecución de las partidas presupuestarias, Catalunya se sitúa en la parte baja de la tabla, con un 60,34%, y solo por encima de Asturias (53,43%), Andalucía (53,93%) y Ceuta (56,91%). Sin embargo, en términos absolutos, Catalunya es la primera con 1.228 millones de euros, casi 200 millones más que Andalucía, que ocupa la segunda posición.

Además, Puente ha retado a los senadores de ERC y Junts a que cojan las partidas presupuestarias y le digan "cuál no se ha ejecutado por falta de voluntad política". El ministro de Transportes ha explicado que la falta de ejecución se puede deber a las diferentes casuísticas de las obras o, incluso, a cuestiones meteorológicas que hayan impedido realizar algunas de las inversiones planteadas. "El Gobierno de España no tiene ninguna voluntad deliberada de no ejecutar", ha sentenciado.

Los reproches

Sin embargo, las explicaciones de Puente no han convencido a los portavoces de ERC y Junts. La senadora republicana Sara Bailac ha lamentado los "datos nefastos" de 2024 y ha asegurado que "el conflicto político entre Catalunya y el estado español persiste por cuestiones como la infrafinanciación crónica". Además, la portavoz ha anunciado que solicitarán la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; del propio Puente; del presidente de ADIF, Pedro Marco de la Peña; del titular del IGAE , Pablo Arellano Pardo; y de la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, para informar sobre el bajo nivel de ejecución presupuestaria.

El senador de Junts Eduard Pujol i Bonell también ha arremetido contra el ministro de Transporte, al que le ha explicado el "Teorema de Puente": "España invierte como nunca en Catalunya, pero el desastre es el de siempre". En este sentido, ha denunciado el "bucle de incumplimientos" en el que está metido Puente.