El hermano de Koldo asegura en el Senado que no declarará en la comisión hasta que "no se resuelva" su imputación

Joseba García, hermano del que fuera asesor y hombre para todo de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes Koldo García, ha rechazado este miércoles responder las preguntas de los senadores en la comisión de investigación que se desarrolla en la cámara alta. Justo al principio de su comparecencia ha especificado que "hasta que no se resuelva" su situación en el caso Ábalos, por el que está investigado, no va a hacer "ningún tipo de declaración: vendré todas las veces que quieran, pero me acogeré a ese derecho" ha indicado ante el presidente de la comisión, Eloy Suárez, del PP.

En su intervención, el senador del PP Luis Javier Santamaría ha preguntado si la defensa de Joseba García la está pagando "el PSOE", y ha aludido a informaciones periodísticas que argumentan que varios cargos de esta formación política han adjudicado contratos públicos a la letrada del hermano de Koldo García.

Por su parte, el senador socialista Alfonso Gil Invernón ha acusado al representante del PP de hacer "acusaciones muy graves", en concreto de haber acusado al "PSOE de ser una multinacional del crimen", cuyo líder es Pedro Sánchez. Y por eso ha anunciado la intención de su partido de plantear acciones legales contra el PP: "Tengo la sensación de que a ustedes les da igual todo. El que avisa no es traidor; se han vertido acusaciones que vamos a estudiar porque pueden ser objeto de acciones judicales", ha dido este parlamentario.

Jésica Rodríguez

En su declaración en el Tribunal Supremo, Joseba García negó haber sido él quien proporcionó un empleo a la expareja del exministro Jésica Rodríguez. Relató que desde recursos humanos de la empresa pública Ineco se le indicó que "disponía de un recurso", que resultó ser la novia de Ábalos y que podría recurrir a ella si tenía carga de trabajo. Confirmó que Jésica R. reportaba semanalmente sus trabajos y que de hecho, tal y como adelantó esta redacción, "realizaba los partes" semanales y que incluso él mismo le explicó como se hacían: "El primero lo hizo conmigo", declaró de forma literal.

Eloy Suárez, presidente de la comisión de Investigación sobre los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público, relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre / Daniel Gonzalez / EFE

En marzo pasado, la empresa pública Enajenación de Materiales Ferroviarios (EMFESA) decidió no renovar el contrato que desde 2021 mantenía con Joseba García. La decisión se adoptó después de que Joseba se hubiera incorporado de una baja médica y a pocos días de su declaración en la causa que investiga en el Tribunal Supremo la posible relación de Ábalos con la trama del comisionista Víctor de Aldama.