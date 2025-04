El PSOE se querellará por injurias contra Aldama tras negarse el comisionista a rectificar sus acusaciones

El PSOE presentará una querella por injurias contra el presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama después de que éste no acudiera este miércoles al acto de conciliación fijado a raíz de la presentación el pasado noviembre de acciones contra él por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; su esposa, Begoña Gómez; los ministros Ángel Víctor Torres y María Jesús Montero; el jefe de Gabinete de ésta, Carlos Moreno; el exministro y presidente de la Generalitat, Salvador Illa; y el secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán.

Aldama no se presentó a la cita judicial ni tampoco los querellantes --su presencia no era obligatoria-- pero sí estuvo en el juzgado la procuradora del partido. Tras constatarse de que Aldama no iba a acudir a la citación, prevista para que el señalado por injurias se retractara de sus acusaciones y ambas partes pudieran llegar a un acuerdo, el PSOE ha anunciado que optará por la querella criminal contra el comisionista.

En su escrito inicial, presentado el pasado mes de noviembre, el PSOE señalaba que las manifestaciones de Aldama en relación con el Gobierno fueron "absolutamente premeditadas, torticeras y de una absoluta gravedad, efectuadas con fines absolutamente espurios, y evidente finalidad política contra". La acción penal fue presentada en rueda de prensa por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ante lo que tildó de acusaciones "graves" y falsas "sin ni una sola prueba".

La comparecencia se produjo después de que el empresario declarara voluntariamente en la Audiencia Nacional en busca de un acuerdo para su puesta en libertad, tras haber entrado en prisión por una segunda causa penal abierta contra él --el denominado caso hidrocarburos por fraude de IVA-- y revelara un encuentro con Pedro Sánchez y la existencia de comisiones que habría pagado al exministro José Luis Ábalos, al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y al jefe de gabinete de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Habló también de su relación con otros miembros del Ejecutivo como la exministra Teresa Ribera.

Aldama apuntó concretamente sobre Santos Cerdán que había recibido un sobre con 15.000 euros, mientras que Torres le habría reclamado 50.000 para él. En el caso del jefe de gabinete de Hacienda, el empresario dijo que la trama le pagó 25.000 euros tras haberle pedido un "favor" para conseguir un aplazamiento para una de sus sociedades. Sobre el presidente del Gobierno, en la misma declaración judicial dijo que Sánchez había reclamado hablar con él en un acto del PSOE para felicitarle por una gestiones que había hecho en México. Asimismo, hizo referencia a la esposa del jefe del Gobierno para decir que se había reunido con ella para hablar de la España vaciada.

El comisionista también habló sobre el president catalán, de quien dijo que tenía previsto acudir a una cena con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en su viaje a España. Por esta razón todos ellos estaban hoy citados en el acto de conciliación previo a la interposición de la querella.

En su demanda inicial el PSOE aseguraba desconocer si el objetivo del comisionista con sus manifestaciones obedecía a "intereses exclusivamente propios o también de terceros, así como si se han efectuado de 'motu proprio' o a cambio de precio, recompensa o promesa". Por ello le reclamaban que se retractara de todo lo manifestado, comprometiéndose a cesar de forma inmediata toda actividad tendente a dañar el prestigio, la imagen y el honor" del partido socialista y sus representantes.