La defensa de la vicepresidenta Montero niega que la pareja de Ayuso sea un "ciudadano particular" e insiste en que admitió dos delitos

La Sala Primera del Tribunal Supremo tiene en sus manos determinar si la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atentó contra el derecho al honor de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, al llamarle "delincuente confeso" o se limitó a ejercer su derecho a la libertad de expresión. En la vista la abogada del empresario se remitió a un "plan concertado" del Gobierno para llamar "delincuente confeso" al empresario, mientras que la defensa de Montero, ejercida por la Abogacía del Estado, negó que se trate de un "ciudadano particular" y recordó que fue su "núcleo" quien admitió la comisión de dos delitos fiscales.

La demanda, la primera formalizada de todas las anunciadas contra miembros del Ejecutivo por llamar "delincuente confeso" de la pareja de Díaz Ayuso, reclama 40.000 euros a Montero por distintas manifestaciones a los medios de comunicación, incluso realizadas en sede parlamentaria, en las que le llamaba "delincuente confeso" y decía que el ático en el que reside con la presidenta madrileña se había pagado mediante fraude fiscal.

Entre los argumentos utilizados por la abogada de González Amador, Guadalupe Sánchez, ante la Sala de lo Civil figuraba un mail de diciembre de 2024 remitido por error por la Secretaría de Estado de Comunicación, referido a González Amador. Con él pretendía esgrimir "un plan concertado" por parte del Ejecutivo para llamarle "delincuente confeso". No obstante, las declaraciones por las que demanda a Montero son anteriores a que se remitiera ese correo electrónico, aunque su contenido coincida con lo que dijo la política en el Congreso del PSOE de Sevilla. El presidente de la Sala, Ignacio Sánchez Gargallo, rechazó su pretensión de reclamar argumentarios del Ejecutivo, al considerarlo al margen de la demanda interpuesta.

También esgrimió los autos dictados por el juez Ángel Hurtado en la causa en la que investiga al fiscal general del Estado por revelación de secretos, en los que recogía el "daño reputacional" sufrido por el empresario porque al conocerse el contenido del correo que su abogado remitió a la fiscalía para intentar alcanzar un pacto con el ministerio público y admitía dos delitos fiscales ha dado pie a que se le llame "delincuente confeso" sin una sentencia que lo declare.

Por su parte, tanto el fiscal Javier Muñoz Cuesta como el abogado del Estado José María Molero, que ejerce la defensa de Montero, enmarcaron las declaraciones de la ministra en la libertad de expresión. El primero apeló a la presencia de medios en la propia vista para alegar el "interés general" que hace que lo dicho por la política no pueda considerarse una vulneración del derecho al honor, mientras que el segundo resaltó que no se puede considerar a González Amador "un ciudadano particular" al uso, cuando su "núcleo" fue quien manifestó que había cometido dos delitos fiscales.

En este sentido, tanto el representante del ministerio público como el de los Servicios Jurídicos del Estado se remitieron al sentido habitual de confeso que consideran que descarta la vulneración del derecho al honor a la vista del contenido del correo electrónico que al publicarse se sitúa en el "debate político".