Una de las aspirantes al puesto de David Sánchez: "No hubo igualdad de oportunidades porque a mí no me preguntaron nada"

"En la entrevista creo que no hubo igualdad de oportunidades porque a mí no me preguntaron nada. Y según la resolución, la persona seleccionada fue porque contestó muy bien a las preguntas. A mí me felicitaron por mi trayectoria y por currículum". Han sido las declaraciones a los medios de comunicación tras testificar ante la jueza de Cristina De Frutos Alonso, directora de orquesta y una de las 11 aspirantes al puesto de David Sánchez en la Diputación de Badajoz (el llamado cargo de Coordinador de Conservatorios que después se transformó en jefe de la Oficina de Artes Escénicas). De Frutos ha sido llamada por la magistrada Beatriz Biedma tras la petición de Manos Limpias, que ejerce de portavoz de la acusación popular, por sus manifestaciones en las que aseguraba que a ella ya le habían dicho "que la plaza era para Sánchez".

La incógnita

No obstante, De Frutos ha subrayado: "Si yo hubiese creído que la plaza estaba dada, no me hubiese presentado".

En cuanto a la incógnita de quién fue la persona que le indicó que "la plaza ya estaba dada", no ha querido pronunciarse, más alla de que fue alguien conocedor del proceso.