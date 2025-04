Feijóo critica la falta de información por parte del Gobierno y suspende su agenda en el congreso del PPE en Valencia

El apagón ha cogido esta mañana a Alberto Núñez Feijóo en Valencia, donde estaba previsto celebrar el congreso del Partido Popular Europeo (EPP, por sus siglas en inglés). Sin embargo, el líder de los conservadores españoles ha decidido cancelar toda su agenda para el día de hoya y dejar en suspenso la de este martes a la espera de ver cómo evoluciona la crisis energética. Además, antes de que compareciera Pedro Sánchez, ya pasadas las 18:00 horas, Feijóo ha sido muy crítico ante la "ausencia de información sin precedentes" por parte del Gobierno.

"Quiero mandar un mensaje de preocupación, sin ninguna duda, pero también de solidaridad con el Gobierno", ha arrancado el líder del PP en una declaración a los medios de comunicación en Valencia. Sin embargo, segundos después ha afeado al Ejecutivo que no haya ofrecido información hasta bien entrada la tarde sobre qué está pasando con el sistema eléctrico y cuándo se va a recuperar la energía. "La preocupación va creciendo y la desinformación se va acumulando", ha aseverado sobre las 16:50, una hora y media antes de que compareciera Sánchez.

Además, Feijóo se ha dirigido específicamente a Red Eléctrica para que informe al país sobre lo que está ocurriendo, "sin llamar a la tensión social" y con "responsabilidad".

El líder del PP ha hablado de "improvisación", "racionalización de la información" y "falta de coordinación" con las comunidades autónomas.

"No tenemos ningún responsable de la Administración General del Estado que esté coordinado con los presidentes autonómicos", ha denunciado.

El presidente del PP ha cancelado toda su agenda para la tarde de hoy, que incluía un encuentro con participantes del Congreso del Partido Popular Europeo y una cena con los parlamentarios de todos los estados miembros.

Feijóo intensificará los contactos con alcaldes y portavoces “para conocer de forma precisa el nivel de incidencia de esta grave situación”, ha informado el partido en un comunicado.

Feijóo ha dejado claro que desde las 13:00 horas ha intentado ponerse en contacto con la Moncloa para saber qué estaba sucediendo, pero que nadie le ha informado de nada. Y no solo a él. Según ha dicho, los presidentes autonómicos tampoco han obtenido noticia alguna del Ejecutivo nacional. "Sin llamar a la tensión social, que para nada, sí llamamos a la responsabilidad y el Gobierno tiene que ser responsable de que en esta ausencia de información sin precedentes ante un apagón haya información puntual y no enterarnos de forma parcial".

La agenda prevista

Según ha explicado, varios líderes europeos que estaban en Valencia para la celebración del congreso del PPE le han preguntado en varias ocasiones qué estaba ocurriendo. "Yo no sé qué decirles", ha admitido. Además, según fuentes populares, Feijóo ha cancelado toda su agenda de este lunes, que incluía un encuentro con participantes del congreso y una cena con los parlamentarios de todos los estados miembros.

En su lugar, según las mismas fuentes, "intensificará los contactos con alcaldes y portavoces para conocer de forma precisa el nivel de incidencia de esta grave situación". Además, los populares avisan de que su participación en los actos relaciones con este congreso "quedará condicionada a la evolución de la emergencia".

La "emergencia nacional"

"No tenemos ningún responsable de la Administración General del Estado que esté coordinado con los presidentes autonómicos", ha sido otra de las denuncias del líder de los populares, que al comienzo de la tarde advertía de que las comunidades autónomas no tienen las competencias para gestionar ciertas situaciones que se podían producir al llegar la noche si persiste el apagón. En este sentido, Sánchez sí que ha anunciado que el Gobierno declarará la emergencia nacional en Madrid, Andalucía y Extremadura, aquellas comunidades que así lo han solicitado.

"El Gobierno, como no puede ser de otra manera, va a asumir la gestión y hará lo propio con otras comunidades que lo quieran", ha dijo el jefe del Ejecutivo durante su comparecencia en el Palacio de la Moncloa al terminar la reunión del Consejo de Seguridad Nacional. No obstante, Sánchez ha dejado claro que, "por el momento, no se observa ninguna afectación de protección civil" y que "no hay problemas de seguridad".