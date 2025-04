Feijóo deja en manos de Pons la inauguración del congreso del PPE y queda en el aire la participación de Mazón

La dirección del PP ha informado en un comunicado que Alberto Núñez Feijóo no participará en la apertura del congreso, a las dos de la tarde, que el Partido Popular Europeo (PPE) celebra este martes y miércoles en València. La bienvenida a los dirigentes llegados desde todo el continente la dará Esteban González Pons, eurodiputado y vicesecretario de institucional de la formación.

Feijóo, apunta la nota oficial, se incorporará a partir de las 15.30 horas, para ejercer "de anfitrión con todos los primeros ministros y líderes políticos europeos" que participan en el cónclave.

Bilaterales

Esta mañana, el político gallego tiene previsto reunirse con el comisario de Acción Climática, Wopke Hoekstra, además de con otros dirigentes europeos. Al acabar esas citas para "abordar la situación que atraviesa España tras la emergencia energética de ayer", el presidente del PP se trasladará a la Feria de Valencia para asistir a las intervenciones de los primeros ministros en el marco del Congreso del PPE. Durante la jornada tiene previsto verse cara a cara con el próximo canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, y con el comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner.

La dirección nacional del PP no aclara si Carlos Mazón, presidente de la Comunitat Valenciana, mantiene su participación en la inauguración, en la que tenía previsto tomar la palabra (como Feijóo) o también cancelará su asistencia. En todo caso, parece que el jefe de los populares españoles no coincidirá con él, una situación incómoda por su mala imagen tras su negligente actuación el día de la dana. Fuentes del equipo de Mazón aseguran que, "hasta que no esté todo en orden, la prioridad es el apagón"