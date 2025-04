El juez que investiga a Begoña Gómez deja en el aire el careo de su asistente con el ex número dos de Bolaños

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno por varios presuntos delitos de corrupción, ha aplazado el careo que tenía previsto celebrarse el próximo 14 de mayo entre su asistente en Moncloa y el que fuera número dos del actual ministro de Presidencia, Félix Bolaños, con el que pretende aclarar si existió delito en la contratación de este cargo de confianza. La diligencia queda en el aire en función de lo que declare ese mismo día Raúl Díaz Silva, el cargo que fue identificado por Bolaños como coordinador de este tipo de nombramientos y que deberá acudir como testigo.

El aplazamiento obedece a una petición de la defensa de la propia asistente, Cristina Álvarez, y fue notificado a las partes este lunes, según la diligencia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 atiende a su petición tras alegar la trabajadora en Moncloa que tenía programado un viaje a EE. UU. con anterioridad a la fecha de señalamiento de la diligencia. No obstante, el juez añade que "una vez se practique la declaración testifical de Don Raúl Díaz Silva se acordará sobre la procedencia de la realización" del careo.

La defensa de Cristina Álvarez rechaza que sea necesario someterla a un careo con el que fuera vicesecretario de Presidencia Alfredo González Gómez, en el marco de la investigación que realiza el juez, que trata de averiguar si en su nombramiento y también en el ejercicio de la actividad laboral de la asistente pudo existir un delito de malversación de caudales públicos. El abogado José María de Pablo señalaba en un escrito remitido hace una semana, una vez repasado el contenido de las declaraciones ya prestadas por el excargo en Moncloa y Gómez, que no había sido capaz de identificar ninguna discordancia ni contradicción entre ellos.

Uso privado de la asistente

Las sospechas del instructor en relación con Álvarez tienen que ver con un posible aprovechamiento privado de sus funciones por parte de Gómez, después de la asistente reconociera la autoría de correos electrónicos relacionados con la gestión de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que la mujer de Sánchez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

González Gómez fue quien gestionó el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa asignada a la esposa de Sánchez. Durante su declaración como testigo el pasado mes de febrero reconoció ante el juez que no conocía a Álvarez y tampoco recordaba quien le dio sus datos. Relató que al llegar a Moncloa con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez se nombraron entre 80 y 90 cargos de confianza, unas personas que en su mayoría no recuerda. El juez manifestó entonces desconocía que para designarlos no se requiere currículum, y ello causó asombro entre los asistentes, ya que parecía que Peinado desconocía los pormenores de las designaciones de cargos de confianza.