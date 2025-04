Moncloa mantiene su apoyo a Corredor (Red Eléctrica) y descarta forzar su dimisión por el apagón

Tibio respaldo en público, apoyo cerrado en privado. La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, cuenta con el respaldo del Gobierno tras el apagón masivo ocurrido el pasado lunes. Al menos por el momento, pese a que Pedro Sánchez señaló este martes a las operadoras privadas, incluido el gestor del sistema eléctrico, y las convocó de urgencia a Moncloa poco después de advertir sobre sus responsabilidades para pedirles colaboración. Si bien en público ni la vicepresidenta de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ni tampoco la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, han querido respaldar de forma contundente a Corredor, fuentes de Moncloa trasladan que se mantiene y descartan por completo pedir o forzar su dimisión a través de la SEPI. Redeia, el organismo presidido por Corredor y matriz de Red Eléctrica, tiene como principal accionista al Estado con un 20% a través del holding público SEPI.

Corredor no reconoce ningún fallo en los sistemas de Red Eléctrica ni en su actuación y descarta dimitir como presidenta de Redeia. Red Eléctrica, al igual que eléctricas como Iberdrola, estarían colaborando con el Ejecutivo y aportando ya todos los datos que se les han requerido, según fuentes de la comisión de investigación que lidera Aagesen. En Moncloa señalan su voluntad de ayudar y trasmiten que no pueden lanzar otro tipo de mensajes en público, además de marcar distancias al tratarse de una operadora privada y parte interesada en lo sucedido. Además, hasta no determinarse las causas del apagón, no llegará el momento de exigir responsabilidades, añaden.

En sus primeras explicaciones públicas, casi 48 horas después del apagón, en una entrevista en la ‘Cadena Ser’, Corredor ha defendido que en su red eléctrica de transporte, la de alta tensión, “nada falló”. Tras ello, deslizó que todas las causas no se pueden conocer hasta tener la información de todas las generadoras”. La vicepresidenta tercera ha apuntado por su parte que "hasta que no tengamos la información de los operadores, nos parece precipitado dar cualquier detalle al respecto".

Red Eléctrica gestiona el centro de control central del sistema eléctrico, pero existen otros 35 centros de control gestionados por las compañías eléctricas y que deben aún facilitar toda la información requerida para identificar exactamente cuáles fueron las plantas de generación que se desconectaron de la red y que desencadenaron el posterior colapso del sistema y el apagón.

Corredor ha descartado su dimisión alegando que “si tuviera conciencia de que podría haber hecho algo o que hubiera hecho algo mal asumiría la responsabilidad, pero en esta casa se ha trabajado bien”. Asimismo, insistió en que “no ha habido ningún elemento de nuestra red que haya fallado y por eso se recuperó el sistema tan rápido. Nada falló”. En el Ejecutivo coinciden que si determina que no falló nada en Red Eléctrica (REE) no tiene sentido apuntar hacia Corredor, además de que defienden que estuvo “desde el minuto cero” donde tenía que estar y alaban la capacidad de REE para recuperar el servicio.

Disposición y colaboración

Las mismas fuentes destacan también la colaboración con el gestor del sistema, aunque dejan entrever cierto malestar porque su presidenta no diese explicaciones públicas hasta este miércoles. Por otra parte, subrayan la colaboración y la disposición tanto de REE como de las compañías eléctricas, según habrían transmitido sus responsables en la reunión de urgencia convocada en Moncloa.

El comité de análisis para determinar las causas del apagón se reunirá por primera vez la tarde de este miércoles. El objetivo pasa por discernir las causas para avanzar reformas y evitar que vuelva a repetirse, según ha explicado la vicepresidenta de Transición Ecológica, Sara Aagesen, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Bajo su dirección, contará con la participación del CNI, la CNMC, el Consejo de Seguridad Nuclear y los ministerios de Presidencia, Defensa, Interior y Transformación Digital.