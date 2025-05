Un concejal de Vox propone "abolir la distinción del sexo" en la Constitución Española para acabar con la "discriminación positiva"

"Si la identidad de género es un problema para algunas personas ¿no podría ser una solución de todo esto suprimir el sexo como estado civil o como categoría jurídica en el derecho español?". Esta es la reflexión con la que el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, Juanma Badenas, ha sorprendido en redes sociales.

Badenas ha utilizado su canal en la red social X para abrir el debate sobre este asunto y considera que la eliminación de la distinción de sexos "resolvería el problema para todos" porque "ya no sería necesario iniciar ningún tipo de expediente porque en realidad las personas seríamos consideradas únicamente personas", defiende.

El edil justifica su planteamiento argumentando que en la actualidad está permitido el matrimonio homosexual, "prácticamente para lo único que se tenía en cuenta el género en el derecho civil".

Regulación de todas las personas iguales

"Si cabe el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿qué necesidad hay de seguir manteniendo en el derecho español la diferencia entre géneros? ¿Por qué no se deroga simplemente, y lo que se tiene es una regulación de todas las personas iguales de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española?", reflexiona.

El concejal de Vox Juan Manuel Badenas a la salida del pleno municipal / Rober Solsona/Europa Press

El concejal considera que la respuesta está en "el propio legislador español", a quien acusa de "seguir queriendo que siga habiendo distinción de género y de sexo en el derecho español porque si no, ¿cómo se podrían mantener todas las leyes que establecen discriminaciones positivas en favor de un sexo?", cuestiona. "Decaería toda esa parte del ordenamiento en la que se establece esa discriminación positiva, porque si no hay sexo, ya no puede haber una ley que diferencie entre hombres y mujeres", argumenta.

Así, plantea que "nadie tenga atribuido ningún sexo por ley", algo que la ley actual permite "aunque sea durante algún tiempo". "De esa manera todas las personas seríamos efectivamente iguales", ha defendido Juanma Badenas.