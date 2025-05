La falta de respuestas sobre el apagón tensa la relación de Sánchez con las eléctricas y redobla el choque con el PP

Pedro Sánchez ha levantado un cortafuegos político en las compañías eléctricas tras el apagón, principales señaladas por parte del Gobierno. Pese a la falta de respuestas sobre las causas de la crisis eléctrica que dejó sin luz a la península el pasado lunes, desde el primer momento se derivó el foco a los “operadores privados” y el jefe del Ejecutivo advirtió que les exigiría responsabilidades. “A todos”, enfatizó 24 horas después en su comparecencia tras el Consejo de Ministros del martes. “A todas las eléctricas”, pero también y, “principalmente”, a Red Eléctrica (REE), completaban sus colaboradores.

El Gobierno mantiene por el momento el respaldo a la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, tras responder positivamente a su llamada a colaborar más intensamente en la investigación liderada por la vicepresidenta de Transición Ecológica, Sara Aagesen. Lo cual no quita para que traten de marcar distancias y se deslice la sombra de la duda, como en el caso de las eléctricas, porque son “parte interesada” ante el análisis de lo sucedido, inciden desde el Gobierno. En público, los ministros socialistas son cada vez más tibios a la hora de sustentar al gestor del sistema que tiene como principal accionista al Estado con un 20% a través del holding público SEPI. En Moncloa, apuntan que hasta no determinarse las causas del apagón no podrá llegar el momento de exigir responsabilidades. Como tampoco emprender las reformas o inversiones necesarias para evitar que se repita.

Esta es la principal prioridad del Ejecutivo ahora y retomar el rumbo de la legislatura, cuando se aproxima a su ecuador, depende en buena medida de ello. Sin embargo, fuentes de la comisión de análisis reconocen que el tiempo juega en contra y que será difícil obtener conclusiones claras “a corto plazo”. “No se puede esperar ninguna conclusión inmediata”, explica un ministro socialista. Se mira más hacia un “problema estructural”. Probablemente sin una causa única, sino “varias”. La hipótesis de las causas estructurales se erige como un segundo cortafuegos, alejando responsabilidades directas del Gobierno en la causa por la que a las 12:33 horas del lunes desaparecieron quince gigavatios del sistema durante cinco segundos. El equivalente al 60% de la demanda, lo que provocó su colapso y su desconexión de Europa.

A la espera de contar con más información, el apagón ha dejado aislado a Sánchez de sus socios. Incluso Sumar, que no participa de la comisión de análisis compuesta únicamente por ministerios del socio mayoritario, ha levantado el tono al exigir una comisión de investigación en el Congreso y plantear que Red Eléctrica Española vuelva a ser “100% pública". El equilibrio para el Ejecutivo es difícil por la exigencia de paliar la falta de respuestas lo antes posible sin caer en conclusiones precipitadas que hagan perder la “visión de conjunto”.

Sánchez ha capeado con múltiples crisis desde su llegada a La Moncloa en 2018, incluyendo una pandemia, y presumido de haberlas gestionado con éxito. Ahora, en el Gobierno destacan su gestión para recuperar la normalidad, aunque van a tientas y hablan de una “crisis complicada”. Las reformas necesarias a futuro no lo serán menos, pues se arrastran problemas estructurales, como la necesidad de una mayor interconexión con Francia, que por razones de competencia siempre ha frenado el país galo.

“Apagón informativo”

Con el principal partido de la oposición se ha redoblado el choque, entre acusaciones por parte del PP al Ejecutivo de no ofrecer información veraz tras un primer “apagón informativo”. Sánchez y Feijóo no contactaron telefónicamente hasta la tarde del martes. Tras el apagón masivo, además, se rompieron negociaciones sobre el decreto para dar respuesta a los aranceles impuestos por EEUU. Los populares critican que no se incluyesen algunas de sus demandas prioritarias, fundamentalmente la prórroga al cierre de las nucleares. Un debate que agita la derecha al calor de esta crisis y que Sánchez ha tratado de frenar en seco, al considerar que en el apagón, las nucleares “lejos de ser una solución, fueron un problema”.

“Siguen a lo suyo, oposición por oposición”, lamenta un ministro socialista sobre la reacción del PP ante esta crisis, a lo que añade “falta de altura de miras”. El Gobierno lamentan que se esté aprovechando el apagón para agitar la “batalla cultural” sobre renovables y nucleares. Asimismo, ven al PP atrapado en las posiciones de Vox contra la transición ecológica.

De la hostilidad a la “mano tendida”

La comparecencia de Sánchez en el Congreso el próximo miércoles servirá para tomar la temperatura a los socios del bloque de investidura tras la crisis eléctrica y determinar en qué medida está contribuyendo a ahondar la debilidad del Gobierno. En el Ejecutivo esperan poder trasladar toda la información que se recabe estos días, pero insisten en que por ahora no hay más pistas sobre el origen. Este sábado se celebró la segunda reunión del comité de análisis y fuentes conocedoras destacan que las eléctricas han pasado de reaccionar “a la defensiva”, por sentirse señaladas por Pedro Sánchez, a mantener una actitud más colaborativa, proporcionando la información requerida por el Ejecutivo.

Las principales eléctricas (Iberdrola, Endesa, EDP, Naturgy, Acciona Energía), además de REE, comenzaron a reaccionar con “mano tendida” tras la cumbre de urgencia que el pasado martes celebraron en La Moncloa con Pedro Sánchez, tras ser citadas de urgencia y con apenas dos horas de margen. La hostilidad frente a ellas también se ha moderado, aun alumbrando un choque latente, que se inició ya con la aplicación del impuesto a las energéticas, a la espera de determinarse responsabilidades.

Por un lado, se las empuja a colaborar porque serían las principales interesadas en restaurar “la confianza en el sistema”, pero por otro se las señala porque defienden “sus intereses”. De ahí que se imponga la investigación impulsada por el Ejecutivo, con organismos independientes y de competencia, además de informes de la Comisión Europea, como la única con garantías e independiente. “No te puedes quedar con que una empresa, que tiene unos intereses, te diga que no tiene nada que ver”, zanjan en Moncloa.