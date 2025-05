La exvicepresidenta Sáenz de Santamaría niega la 'policía patriótica': "Me tocó ejercer el poder, pero nunca lo disfruté"

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría se sumó a sus compañeros de gabinete bajo la presidencia de Mariano Rajoy y negó tener conocimiento de la existencia de "ninguna policía patriótica" o política que investigara a los que discrepaban del PP, como Podemos, o a los independentistas catalanes, en lo que se conoce como 'Operación Cataluña'. "Me tocó ejercer el poder, pero nunca lo disfruté. No autoricé ninguna investigación a un dirigente político sin autorización judicial. Nunca he despachado con [el exdirector general de la Policía] Ignacio Cosidó ni conozco a [el principal imputado en las cloacas policiales, José Manuel] Villarejo", aseveró.

Sáenz de Santamaría rehusó su derecho a realizar una primera intervención y se limitó a contestar a la líder de Podemos, Ione Belarra, que le dirigió fuertes críticas. La exvicepresidenta aseguró que para ella "esa policía nunca ha existido" y subrayó que se dedicó "a trabajar para deja el país mejor de lo que lo encontró con pleno respeto a la democracia".

"En el tiempo que he estado en política he defendido la Constitución y las leyes que debe ser guía de toda democracia. No tenía interés en investigar a ningún responsable político, cumplía mi tarea con arreglo a la Constitución conforme se me tenía encomendado", aseguró.

Defendió los recortes que tuvo que realizar, porque en 2011, al llegar al Gobierno "el país estaba al borde del rescate". Sostuvo que no ha tenido padres políticos y el único referente que reconocía era el presidente del Ejecutivo Mariano Rajoy, "un hombre recto y cabal". Y dijo que no quería entrar en "estrategias de defensa" a la hora de corroborar lo dicho por el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que admitió que una nota que aparecía como "M.Rajoy" en los apuntes de la contabilidad B del extesorero del PP Luis Bárcenas.

"Lo que no existe"

Dentro de su defensa de su actuación, que enmarcó siempre en la legalidad, aseguró desconocer el informe de Citizen Lab que señala que el expresidente de la Generalitat Artur Mas fue el primer espiado por Pegasus por parte del Centro Nacional de Inteligencia, que ella como vicepresidenta dirigía. Sáenz de Santamaría se reafirmó en la clasificación y reserva con la que trabaja el CNI y en que quien era su director, Félix Sanz Roldán, ya dijo que nunca recibió una orden ilegal.

"Es muy difícil que te informen de lo que no existe", aseguró la compareciente para negar cualquier actuación irregular relativa a políticos catalanes y poner en duda que un informe sobre un organismo internacional independiente se conozca el mismo día en que el propio Mas comparecerá en el Congreso. "Desconozco ese informe de abril, pero por lo que dice que eran nueve intervenciones" mientras fue vicepresidenta "y 23 de otro", por lo que pidió que también les llamara, para asegurar que nadie le informó de nada al respecto".

Al diputado de Sumar Gerardo Pisarello le recriminó seguir en el Gobierno si le da tanta credibilidad al informe de Citizen Lab, que atribuye al Ejecutivo actual varias de las intromisiones. Él respondió que para evitar que el PP y Vox siguieran en la Moncloa, y la comparó con la que era secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

"Siempre me he tomado muy en serio el trabajo del CNI, cuyos trabajadores se sacrifican mucho por la seguridad de los españoles. Es controlado por esta Cámara, por la Constitución y las leyes", argumentó. "En 2012 las únicas cuentas que me interesaban eran las cuentas públicas, porque estábamos en una urgencia absoluta".

En respuesta a las preguntas del diputado de Junts Josep Pagès, negó que en algún momento mezclara administraciones cuando asumió la presidencia de la Generalitat mientras se aplicó el 155 de la Constitución, tras el 1-O. "Lo que usted quiere conseguir es alguna exculpación sobre la malversación corresponderá a los peritos correspondientes, no a mí", le acabó respondiendo la exvicepresidenta, que aprovechó para introducir el 'argumentario' de los miembros del Gobierno de Rajoy diciendo que el "único golpe que ha habido" fue el protagonizado por los "condenados y luego amnistiados".

"El problema es que no tenían apoyos para modificar la Constitución, ni siquiera una mayoría de catalanes, que sufrieron mucho y no han hablado, lo siguen haciendo ustedes. Si quieren defender una cosa, pueden hacerlo pero por los procedimientos constitucionales, que es la voluntad del conjunto del pueblo español y aquí lo único" que ha pasado es que se aplicó el artículo 155 porque "el Estado funciona, porque ¿si nos lo saltamos quién decide qué se puede hacer, el señor Rufián, usted?"

"No he visto nada menos respetuoso con la democracia que los plenos que precipitaron la desconexión. No dejaron hablar a nadie. Liquidaron cualquier debate por parte de quien no pensaba como ustedes. No he conocido nunca a Villarejo. No voy a participar en su estrategia de defensa. La Operación Cataluña no existió", insistió, lo que le supuso que le recordaran que mentir en una comisión está castigado con prisión entre seis mese y un año.

"Es muy difícil el diálogo" cuando alguien solo propone un referéndum ilegal, al margen de la Constitución, aseguró Sáenz de Santamaría cuando el diputado de Sumar Gerardo Pisarello le recriminó por haber acudido a la justicia para parar la deriva independentista.

También negó que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) le informara sobre el supuesto blanqueo de capitales que, según el diputado de Junts es "falso", que se atribuyó penalmente al Banco de Madrid, filial de la Banca Privada d'Andorra, que fue intervenida por las autoridades andorranas.

La exvicepresidenta le recordó que en esa comisión también están los Mossos y le devolvió la pregunta, estrategia que también siguió con la diputada de ERC Pilar Vallugera, cuando le preguntó por los golpes que policías propinaron a votantes del 1-O, Sáenz de Santamaría dijo que ese se vieron cosas que nadie habría querido ver, pero que hay que pensar en el origen, a lo que la diputada respondió que ella no habría mantenido la independencia segundos, que la habría mantenido.