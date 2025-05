Nueva condena para Alvise Pérez por difundir fotografías que vulneran el honor de Ábalos: deberá indemnizarle con otros 20.000 euros

La justicia ha dictado una segunda sentencia en la que condena al eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta, Luis 'Alvise' Pérez, a indemnizar al exministro José Luis Ábalos con 20.000 euros por intromisión ilegítima en su honor al publicar en agosto de 2020, época en la que éste aún estaba al frente de Transportes, un mensaje en la red social Twitter (hoy X) que incluía tres fotografías del actual diputado en el interior de una cafetería. En su demanda reclamaba al eurodiputado 50.000 euros.

En el mensaje se le relacionaba con la persona a quien se califica como abogado del Sheriff de Coslada y de la trama de narcotraficantes denominada Los Miami. Esta segunda condena se suma a la conocida el pasado mes de marzo, que condenó al agitador a pagar a Ábalos 60.000 euros por publicar otras fotografías en la que se podía verle en la terraza de su domicilio.

En esta ocasión, el contenido del mensaje al que se adjuntaban tres fotografías era el siguiente, según la condena dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 84 de Madrid al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO: “Hola @Abalos Meco. La persona a la que Óskar Zein (abogado del Sheriff de Coslada y de “los Miami”, la mayor trama de narcotraficantes de la historia de España) está regañando en estas fotos eres tú ¿verdad? Se acabó el miedo ante la MAFIA que está llevando España a la ruina”.

Según el juez Santiago Tudela, Alvise Pérez aprovechó una reunión de Ábalos con quien se afirma que es un letrado que ha intervenido en causas de delitos contra la salud pública y de corrupción para vulnerar su honor y su privacidad. Por ello concluye que el exministro ha sufrido una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales al honor y a la propia imagen, y se le han ocasionado daños morales.

La sentencia, con fecha del pasado 28 de abril, se ha dado a conocer el mismo día que dos eurodiputados de Se Acabó la Fiesta han roto con Pérez y se han declarado independientes. Nora Junco y Diego Solier han rechazado este martes los "métodos" de quien fuera el cabeza de cartel de la formación y han confirmado que llevan meses "sin ningún vínculo político ni operativo" con él.

Suprimir las imágenes

El juez también impone a 'Alvise' Pérez la obligación de suprimir de su cuenta en dicha red social y de los buscadores de Internet las fotografías y el texto en cuestión. Según defiende en su resolución, considera "proporcional" la medida al tener en cuenta que el perfil del líder de Se Acabó la Fiesta en lo que se llama ahora X tenía más de 225.000 seguidores y la publicación denunciada alcanzó "cerca de 20.000 retuits y comentarios".

Para el magistrado, la actuación de 'Alvise' no puede quedar amparada en el derecho a la libertad de expresión porque las "frases y expresiones ultrajantes u ofensivas" no están bajo el paraguas de dicho derecho. Sostiene que aunque el tuit del eurodiputado incluía "información", lo que se pretendía era "emitir una opinión" y se hizo con "expresiones injuriosas". El magistrado incide en que aunque Ábalos gozaba de "una proyección y relevancia pública" en el momento de la publicación porque era ministro, ello no significa que se pueda vulnerar su derecho al honor.

Reunión privada

En este caso, además, subraya que las fotos y el mensaje publicado por 'Alvise' hacían referencia a una reunión privada de Ábalos con un amigo que "no puede ser calificada como un asunto de relevancia pública". En este sentido, el magistrado recalca que si el eurodiputado quería criticar al Gobierno podría haberlo hecho amparado en su derecho a la libertad de opinión y de expresión, pero "no era necesario" para ello vincular a Ábalos con la mafia. Asimismo, apunta que el exministro "no prestó su consentimiento para la realización de las fotografías" y que éstas fueron tomadas en un espacio "privado", por lo que ve vulnerado su derecho a la imagen.