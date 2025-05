Feijóo convocará un congreso nacional del PP el 5 y 6 de julio para "activar" al partido por si Sánchez adelanta las generales

Alberto Núñez Feijóo ha anunciado este lunes ante el comité ejecutivo nacional que el PP celebrará un congreso nacional este mes de julio. Pese a que durante meses ha sostenido públicamente que quería organizarlo en el 2026, el dirigente conservador ha dicho ahora que considera oportuno hacerlo este año para "activar" al partido por si Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales. Se celebrará en Ifema (Madrid) los días 5 y 6 de julio.

En ese cónclave renovará a los miembros de la cúpula de la formación. Relevante será a quien coloque en la secretaría general, un puesto que ahora ocupa Cuca Gamarra, una política con la que ni Feijóo ni los políticos de confianza que llegaron con él de la Xunta (Miguel Tellado en especial) han conseguido una comunicación fluida. El presidente del PP ha asegurado que quiere "un equipo reforzado, con un proyecto ilusionante y con la determinación de servir a España". "Estoy seguro de que yo puedo ofrecéroslo a todos vosotros", ha añadido.

El político gallego le adelantó "hace semanas" la noticia del congreso a José María Aznar y Mariano Rajoy, han apuntado fuentes de la dirección. A la mayoría de los dirigentes autonómicos, añaden, se lo ha comunicado en las últimas horas.

Los plazos

En su discurso en abierto ante los medios, el líder de los populares ha comentado que, aunque considera el cónclave "extraordinario", porque según su interpretación de los estatutos no tocaría hasta 2026 (se acoge a que hubo dos extraordinarios en 2018 y 2022), quiere que haya debate de "ideas" y de renovación del "proyecto", como si fuera ordinario. "Por eso propondré que salgamos de él con una ponencia política marco. Vamos a definir a los españoles un futuro claro", ha concretado. Los conservadores no abordan el sustento ideológico desde 2017, cuando todavía estaba Rajoy en la Moncloa. Después, en los cónclaves de 2018 y 2022 (para elegir a Pablo Casado de forma urgente tras la moción de censura y a Feijóo tras la guerra civil desatada por Isabel Díaz Ayuso) no hubo debate de ningún tipo y los populares se limitaron a elegir a sus presidentes.

Oficialmente, el órgano que convoca los congresos es la junta directiva nacional (que reúne a casi 400 dirigentes del PP) y el político gallego ha adelantado que el próximo lunes la convocará para que lo haga. Que considere "extraordinario" el congreso y lo argumente con que el Gobierno "está ya en su cuenta atrás" le permite hacerlo el 5 y 6 de julio. Si no, los estatutos señalan que tiene que ser convocado dos meses antes de su celebración .Además, añaden fuentes de la dirección que habrá comicios seguro en Castilla y León (debería hacerse como tarde en marzo de 2026) y Andalucía (junio 2026).

El mensaje de Ayuso

Poco antes de la reunión con los barones en la sede de Génova, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había sugerido avanzar la convocatoria del congreso por el "runrún" que había en la capital desde el pasado jueves, cuando 'OK Diario' publicó que el político gallego lo iba a convocar. "Creo que hay acelerarlo", ha afirmado Ayuso esta mañana al ser preguntada por la prensa. Fuentes del equipo de Feijóo han aclarado que la dirección nacional reservó Ifema el pasado 11 de marzo. Una manera de dejar caer que el anuncio de este lunes no ha respondido a ninguna presión de Ayuso.

González Pons

Ante el comité ejecutivo, Feijóo también ha anunciado que Esteban González Pons asumirá a partir de ahora la tarea de organización del grupo parlamentario del PP en Bruselas, que hasta ahora hacía Dolors Montserrat. La política catalana es desde hace unas semanas nueva secretaria general de los conservadores europeos.