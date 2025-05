El temor a que Ábalos esté intentando dañar a Sánchez con los mensajes filtrados se instala en el PSOE

Cuando se conocieron los primeros mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, el PSOE evitó señalar como autor de la filtración al exministro de Transportes, imputado por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. Fuentes oficiales de la cúpula del partido explicaron que esas conversaciones estaban dentro de dos dispositivos USB en posesión de Koldo García, antigua mano derecha de Ábalos, y que de ahí saltaron a la investigación judicial. El PSOE apuntó a la “cadena de custodia” de esa información, dando a entender que detrás de la aparición de los mensajes en el diario ‘El Mundo’ podría estar la Guardia Civil o el propio juzgado, pero horas después, ante el revuelo causado, el partido se vio forzado a emitir un comunicado en el que aseguraba no apuntar a “ninguna institución”.

Eso ocurrió el lunes. Ahora los socialistas aseguran no tener las cosas tan claras. En Ferraz empieza a instalarse el miedo a que sea Ábalos quien esté filtrando las conversaciones, de forma directa o indirecta, como vía para perjudicar al presidente del Gobierno o al menos mandarle una advertencia. El PSOE apunta a dos elementos que se desconocían a principios de semana. Por un lado, la publicación de mensajes de julio de 2023, en plena campaña de las generales, un momento que no está registrado en las conversaciones de los USB, que acaban en octubre de 2021. Por otro, al hecho de que el propio exministro y exsecretario de Organización socialista haya reconocido que reenvió esos mensajes, en los que Sánchez le dice que le “echa de menos”, a personas de su “confianza” para probar que no había sido cesado del Gobierno dos años antes debido a las sospechas de corrupción.

Ábalos fue suspendido de militancia -todavía sigue abierto el caso para expulsarlo del partido- y apartado del grupo parlamentario socialista en febrero del año pasado, días después de conocerse la investigación judicial a la conocida como ‘trama Koldo’, por la que el exministro permitió presuntamente que tanto su hombre de confianza como el comisionista Víctor de Aldama hicieran negocios con los fondos públicos de Transportes. “Él se considera víctima de una vendetta de la Guardia Civil y dice que no le hemos defendido”, explica un miembro del núcleo duro de la Moncloa.

"Puro salseo"

Pero la preocupación en las filas socialistas no viene por el contenido de los mensajes publicados. No dejan en mal lugar a Sánchez (y mucho menos a Ábalos, algo que acrecienta las sospechas sobre su posible responsabilidad en la filtración) y aportan pocos elementos novedosos. La mala relación del presidente del Gobierno con los barones socialistas críticos con sus alianzas con el independentismo catalán y vasco, como el castellano-manchego Emiliano García-Page y el aragonés Javier Lambán, eran de sobra conocidas. “Son unos hipócritas”, le escribió Sánchez a Ábalos a finales de 2020. Lo mismo ocurre con sus continuos roces con Pablo Iglesias, exlíder de Podemos, a quien llama “torpe”, porque “lo suyo no es maldad, es estulticia”. Y también con el interés del jefe del Ejecutivo por el investigado rescate de Air Europa, una aerolínea considerada estratégica.

“Es puro salseo. Son chascarrillos. El presidente siempre se controla mucho. No dice ni tacos. Y cuando los dice, te pide perdón. Las críticas entre compañeros de partido existen. ¿Cómo quieren que nos comuniquemos, por tamtam?”, se pregunta un ministro. Sánchez, continúa, se encuentra “bien”, pero “resulta muy desagradable ver cómo se violenta el derecho a la privacidad”

El temor en el PSOE no obedece por tanto a lo que Sánchez dice en los mensajes. Obedece a lo que Ábalos puede pretender con su divulgación, si es que él se encuentra detrás. Su capacidad para perjudicar a Sánchez, al Gobierno y al PSOE. Y aquí tanto la Moncloa como los socialistas aseguran que no saben a qué atenerse. “Si los ha filtrado él, ¿qué pretende? Lo desconocemos. Ábalos no necesita filtrar cosas a la prensa. Si alguien te quiere amenazar, siempre te puede hacer llegar la amenaza por otros medios”, explica un alto cargo del partido.

La mano en el fuego por Cerdán

Pero los socialistas evitan entrar en público en estas cuestiones. Los colaboradores de Sánchez señalan al “acoso y derribo” por parte de la “derecha” al presidente del Gobierno, una acusación en la que también incluyen los procesos judiciales a su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez. “No creo que Ábalos esté chantajeando a Sánchez. Es un ataque despiadado y sin límites a la privacidad”, dijo este jueves Félix Bolaños en Onda Cero. El ministro de Justicia también se refirió a un nuevo dolor de cabeza en el PSOE: la Guardia Civil, según ha publicado 'Artículo 14', cuenta con un informe en el que apunta que Santos Cerdán, sucesor de Ábalos como secretario de Organización, fue obsequiado con dos coches (un Audi y un Volvo) por la trama capitaneada por Aldama y García. Cuando le preguntaron a Bolaños si ponía “la mano en el fuego” por Cerdán, respondió: “Sí, con toda claridad”.

Los socialistas esperan a que se publique el informe para que Cerdán, dicen, pueda “defenderse” ante tanto “infundio”. En su declaración de patrimonio presentada como diputado en 2023 ya aparece un préstamo de 19.200 euros por un Volvo modelo XC60. Y como secretario de Organización, concluyen las mismas fuentes para desmontar las acusaciones, Cerdán tiene asignado un coche del partido, que es precisamente de la marca Audi.

“Hay una campaña desatada por la derecha desde hace seis años. Han decidido que el ambiente sea irrespirable -añadió poco después Óscar López, ministro de Transformación Digital y líder de los socialistas madrileños-. Pero les digo una cosa: abandonen toda esperanza. Este Gobierno va a seguir trabajando a pesar de todas las campañas de insidias”.