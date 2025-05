La ley de vivienda del PSOE, condenada al fracaso nada más nacer tras el rechazo de IU, Sumar y Podemos

Menos de una semana después de que el PSOE y el Ministerio de Vivienda lanzaran en solitario una proposición de ley en materia de vivienda, la iniciativa parece ya condenada al fracaso parlamentario tras la oposición de su propio socio de Gobierno, Sumar, y del rechazo tajante también de Podemos, que avanza que votará no. La propuesta, que combina medidas de mayor presión fiscal para pisos turísticos o vivienda vacía con un segundo bloque de incentivos fiscales para propietarios que fomentaran el alquiler, ha despertado grandes críticas entre el bloque de investidura, haciendo inviable la ley, al menos con el apoyo de la mayoría de investidura.

Desde el primer momento, tal como avanzó EL PERIÓDICO, Sumar se mostró desde el primer minuto especialmente escéptico sobre la norma, avanzando que no podrán apoyar el texto en sus actuales términos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, calificó el viernes de "regalo fiscal" el mecanismo de los incentivos, uno de los pilares de la proposición de ley.

Este lunes, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, insistió en su rechazo a apoyar los incentivos fiscales. "Bienvenidas algunas propuestas que ya habiamos propuesto", comenzó el dirigente en rueda de prensa, antes de advertir que "no nos van a enontrar apoyando las bonificaciones a los rentistas", para añadir que el texto "se queda corto en muchos otros aspectos". Urtasun también avanzó que "la prioridad debe ser la ley de alquiler temporal" que se desbloqueó la semana pasada en el Congreso y que afronta su última fase de tramitación.

IU defiende la expropiación

Este lunes Izquierda Unida, dentro del grupo parlamentario Sumar y con asiento en el Consejo de Ministros, defendió que "no es seria ni es creíble", y criticó que "esta propuesta llega sin consenso de las fuerzas que conforman el Gobierno de coalición". Así se expresó en rueda de prensa la secretaria de Organización del partido, Eva García Sempere, que defendió "fortalecer el control público topando los precios y no premiar a los especuladores que hacen negocio".

El partido de Antonio Maíllo no sólo se opuso al sistema de incentivos fiscales, sino también a cómo se plantea la ampliación del parque público de vivienda. Un objetivo en el que están de acuerdo pero para el que no aceptan los métodos socialistas: "Rechazamos desde luego la colaboración público-privada", apuntó Sempere, después de defender una "gestión pública y en colaboración con los ayuntamientos". La dirigente de IU pidió además abrir "la vía de la expropiación a los grandes tenedores" para incluir esos inmuebles al parque público de vivienda. También definió como "claramente insuficiente" uno de los puntos en los que podría haber más acuerdo, como es la imposición del IVA del 21% al alquiler turístico.

Desde IU no dudaron en criticar también que el pasado martes el PSOE intentase de nuevo bloquear la ley del alquiler temporal y por habitaciones que Sumar lleva semanas intentando tramitar y que el PP desbloqueó por sorpresa en la última reunión de la Mesa del Congreso. Sobre esto, García Sempere reclamó llegar a un acuerdo sobre esta materia "en primer lugar", y antes de abordar la ley socialista, para la que exigió "mayor control público y sin premiar a especuladores".

Podemos exige medidas drásticas

Podemos también rechazó de plano su medida y negó cualquier posibilidad de dar su apoyo, asegurando que sólo podría votar sí en caso de incluir todas sus exigencias en esta materia, como bajar por ley los precios del alquiler, obligar a los propietarios a poner viviendas en alquiler asequible o prohibir la compra de viviendas que no sean para residir: "Que no cuente con Podemos. Si quiere nuestros votos, tiene que aprobar las medidas que venimos reivindicando", resumió el portavoz morado, Pablo Fernández, que se mostró absolutamente pesimista respecto a esta posibilidad: "El PSOE no va a incluir nuestras medidas", consideró.

En rueda de prensa este lunes, el dirigente acusó a los socialistas de intentar "preparar las puertas giratorias para que muchos cargos del PSOE acaben en la patronal inmobiliaria". "Si estás pensando en proteger el negocio de los rentistas, no se puede solucionar el problema", defendió, después de asegurar que "la propuesta del PSOE es un auténtico chollo para los rentistas".

La vivienda se ha convertido en la gran piedra en el zapato para el Gobierno de coalición; aunque tanto PSOE como Sumar coinciden en que es el gran problema de la legislatura, las recetas a seguir les enfrentan una y otra vez. El mayor choque parlamentario que se ha producido a lo largo de la legislatura ha sido precisamente en esta materia, cuando el Ministerio de Vivienda tuvo que retirar el proyecto de ley del suelo aprobado en Consejo de Ministros unos minutos antes de su votación, ante la amenaza de Sumar de tumbarlo en el Congreso, una ruptura que hubiera supuesto una importantísima crisis en el Gobierno de coalición. Justo un año después de aquello, el departamento de Isabel Rodríguez no ha presentado aún la nueva ley del suelo.