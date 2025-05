El audio de la reunión para atacar a la UCO: "¿Qué tienes a nivel político?"

"A ver, nivel político, ¿Qué tienes de nivel político?". De este modo se dirigía el abogado Jacobo Teijelo al empresario procesado por fraude en hidrocarburos Alejandro Hamlyn durante un encuentro por videoconferencia desde su despacho, en el que participaba la ex cargo en Correos y militante del PSOE Leire Díez junto a otras personas entre las que también se encontraba el empresario igualmente investigado por la Audiencia Nacional Ignacio Pérez Dolset.

Todos ellos muestran interés en buscar información que pudiera perjudicar al jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, según el audio del encuentro, adelantado por El Confidencial, al que ha tenido acceso esta redacción.

El citado mando del instituto armado es el que dirige las investigaciones policiales más trascendentes en la actualidad, enmarcadas en las causas judiciales que afectan a excargos socialistas como el exministro José Luis Ábalos, pero también la mujer (Begoña Gómez), el hermano (David Sánchez) del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

"Os he contado un 0,1 por ciento", responde el empresario al abogado, momento en el que entra en la conversación la excargo socialista para exponer sus intereses. "A ver, una cosa. Aquí tenemos un problema y es el siguiente ¿Vale? no nos vamos a meter en los entramados, porque hay 200.000 empresas y no nos interesa eso". A continuación se refiere a su interlocutor como "una víctima de la camorra, pero de la de la propia, de la camorra de la Guardia Civil, ¿vale? de a propia ¿Eh? Que es así, sabíamos que había cosas mucho más bestias".

Para tratar de convencer a su interlocutor, Díez le dice que "ni en los hidrocarburos es todo lo que hay, ni hay todo lo que es", y que por ello "no se puede permitir es que paguen justos por pecadores y que esto sea una trama organizada, o sea, las fuerzas y cuerpos cuerpos de seguridad del Estado no están para extorsionar ciudadanos en este país". El empresario asiente y afirma que lo que ocurre es "horroroso".

"Con los fiscales que te digamos"

A lo largo de la conversación, y siguiendo la estrategia de intentar llevarle a su terreno, hablan de quien debía hacer de interlocutor a la hora de que el empresario investigado pudiera conseguir su "papelito", dando a entender que habla de una garantía para resultar beneficiado en los procedimientos abiertos contra él, a cambio de entregar a Teijelo y Díez otros "papelitos" con la información que a ellos pudiera interesarles. En este punto desde la reunión en Madrid se le dice que no debe hablar ni con Guardia Civil ni con Fiscalía o con fiscales" que ellos no le digan "con el nombre concreto". También hablan de que Teijelo debe ser el interlocutor y que la información debe circular de forma muy restringida porque Díez jamás pone "un zorro a cuidar las gallinas".

Tras referir que "lo que han sacado de Aldama" --el comisionista del caso Koldo investigado también por fraude en hidrocarburos-- "son muy pocas empresas", ya que "tiene muchísimas más", Hamlyn apunta que "hay gente mucho más arriba que esos". En este momento Teijelo le pregunta "¿Quienes son?", pero el empresario se cierra en banda: "Cuando tengas el papelito te lo cuento, vamos a cambiar un papelito por papelitos -añade- No voy a contar todo".

"¿Del PSOE hay o no hay?"

En otro punto de la conversación el empresario alude a los problemas que tiene con la Hacienda Foral del País Vasco y saca otro anzuelo, apuntando a que "gente de los socialistas hay también", y en este momento el abogado le inquiere: "¿Pero del PSOE hay o no hay?", a lo que Hamlyn responde que no le va a contestar en ese momento, y que "si hay, habrá nombres".

Lucía Feijoo Viera

"Pero a ver, ¿Pero qué pregunta es esa?, contéstate tú a tí mismo" le dice al abogado para añadir que no hablaría más sin su contraprestación. "Papelito, que venga la fiscal, firmamos todo, arreglamos lo de la Foral (en alusión a unos avales que le están reclamando) y nos ponemos a trabajar ya", señala.