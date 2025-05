El Gobierno admite en el Supremo que no ha tramitado ningún expediente de menores no acompañado desde el requerimiento

Proporcionar la atención necesaria a los menores no acompañados, sean o no solicitantes de asilo, es un problema difícil de gestionar. Tanto que ni siquiera el Tribunal Supremo ha conseguido que el Gobierno evalúe a un solo menor solicitante de protección internacional desde el requerimiento que dirigió al Ejecutivo el pasado 25 de marzo para conocer las medidas adoptadas para garantizar esa prestación de un colectivo tan vulnerable. Así lo han admitido los cinco altos cargos del Ejecutivo central que han declarado como testigos.

Todos ellos se han amparado en las competencias entre ministerios y en las del Estado y las Comunidades Autónomas, así como en la ausencia de documentación suficiente para poder resolver los expedientes de solicitud de asilo. Pero sobre todo en que hasta que no se presentó la demanda de las autoridades canarias ante el Supremo no se había planteado la posiblidad de que de los menores no acompañados migrantes solicitantes de asilo se ocupara el Estado, al ser una competencia estatal su concesión.

Hasta ahora la tramitación correspondía a las comunidades, pero Canarias está desbordada. En su demanda hablaba de 1.008 de los 5.500 menores no acompañados que alberga, pero a día de hoy eleva la primera cita a 1.221. Para el Ejecutivo central solo constan 762 menores no acompañados solicitantes de asilo, cifra obtenida por el Ministerio del Interior del cruce entre el número total de menores enviada desde la comunidad autónoma y lo que les consta como solicitantes.

Y lo único que ha cambiado a raíz de la apertura del procedimiento por parte del alto tribunal a través de una instrucción, en la que se prevé la posibilidad de su tramitación sin que conste su representante legal o una unidad familiar. No obstante, ello implica un cambio de modelo, como que los centros separen a adultos y menores y que se preste atención durante 24 horas para la que no se prevé una ágil resolución.

A lo largo de las casi tres horas en las que se ha prolongado la vista, el expresidente del Consejo General del Poder Judicial Carlos Lesmes, que presidía el tribunal que componían siete magistrados, dirigió varias preguntas concretas a cada uno de lo testigos, una vez que terminaban las suyas el abogado del Estado Luis Serrano de Gonzaga, que actuaba en nombre del Gobierno, y la abogada que representaba a Canarias, Aridia Díaz.

El interés del magistrado se dividia en las medidas concretas adoptadas para poder tramitar la solicitud de asilo de los menores no acompañados tras el auto de medidas cautelares por el que se fijó la celebración de esta vista y en las ventajas que para los menores no acompañados podía tener el solicitar asilo. Incluso afeó al director general de Protección Internacional, Octavio Rivera Atienza, que hubiera utilizado la expresión de "promocionar" la solicitud de asilo entre estos menores, a lo que el alto cargo precisó que lo quería decir es que no debía confundir ser menor con el derecho a adquirir el asilo.