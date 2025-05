El Gobierno de Ayuso, sobre el procesamiento de su pareja: "Un dato más del uso del aparato del Estado contra la presidenta"

"Un dato más del uso del aparato del Estado contra Ayuso". Así valoran fuentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional. La jueza Inmaculada Iglesias ha concluido su instrucción y ve motivos para sentar en el banquillo al empresario por los delitos de fraude fiscal y falsedad documental.

La noticia ha cogido a Ayuso de retiro. La presidenta regional ha reunido a sus consejeros en la Residencia Santillana, la conocida como Casita, en la sierra, en Manzanares el Real, para una reunión de trabajo cuando se cumplen dos años de las elecciones autonómicas en las que obtuvo la mayoría absoluta. Fuentes de su ejecutivo apuntan, no obstante, al Gobierno de Pedro Sánchez, como, por otra parte, ya hizo ayer la propia presidenta al denunciar "una operación de Estado" contra su pareja y contra ella misma.

"La estrategia de Sánchez es alargar este asunto para ver si puede tapar todos sus escándalos", insisten en el entorno de la presidenta. "La única novedad es que quieren alargar las noticias".

Asimismo, señalan hacia Iglesias, de quien recuerdan que es la misma que instruyó el caso Nacho Cano y a quien reprochan que ha decidido dar "una patada a seguir" cuando se encuentra próxima a la jubilación. "Le ha procesado sin dejarle defenderse, en vez de cerrar el asunto y le ha denegado la declaración de testigos y pericial", mantienen.

La cuestión sigue siendo uno de los principales focos de desgaste para Ayuso. En la proyección pública oscilan entre intentar trazar un imposible cortafuegos bajo el argumento de que se trata de "un particular" y la denuncia de que la investigación del fraude fiscal de su pareja responde a una operación diseñada contra ella. Hace apenas una semana, la presidenta madrileña aseguraba padecer una "persecución psicopática" por parte de Sánchez.

"Ayuso, 'p'alante'"

Ayuso no se ha pronunciado hoy sobre el procesamiento, pero sí lo ha hecho el secretario general del PSOE de Madrid y ministro de Transformación Digital, Óscar Lopez. "Ayuso va a ir p'alante", ha declarado en referencia a la expresión popularizada por el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, para referirse a las imputaciones de personas próximas a Sánchez. "Va a ir p'alante con el ático y va a ir p'alante con las residencias", en alusión al piso que Amador y Ayuso comparten en Chamberí y añadiendo el otro asunto que persigue a Ayuso, la gestión de los geriátricos durante la pandemia. Recientemente, otra jueza madrileña ha imputado a dos ex altos cargos y un exasesor del Gobierno madrileño en relación con los protocolos sobre la derivación de residentes a hospitales durante la primera ola del covid.

López ha definido a Ayuso como "una presidenta que lleva huyendo mucho tiempo" y a la que "sus chanchullos" van a perseguir. Además, ha disparado por elevación contra el presidente de los populares y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de quien ha asegurado que se hizo cargo del PP "solo para tapar los chanchullos de Ayuso" tras la caída de un Pablo Casado enfrentado con la baronesa madrileña hace ya más de tres años.

El mismo "p'alante" ha sido utilizado por la líder de Más Madrid y ministra de Sanidad Mónica García. "El ciudadano particular, que es pareja de Ayuso y se reúne con MAR [Miguel Ángel Rodríguez] y el dos de Ayuso [el secertario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano], va a juicio por el fraude de 350.951 euros a Hacienda mientras sigue investigado por otros dos delitos más. El conseguidor de Quirón va p'alante", ha escrito en la red social X. La portavoz regional de la formación, Manuela Bergerot se ha extendido más en declaraciones a los medios y ha enfatizado que el fraude fiscal "conlleva penas de cárcel" mientras espera que caiga sobre González Amador "todo el peso de la ley". La política madrileña, ha añadido, "ya no tolera ni más chanchullos, ni más mentirosos, ni más sinvergüenzas, que es lo que son Alberto González Amador e Isabel Díaz Ayuso".

También el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha comentado el asunto. ""El señor Alberto Quirón había ya confesado una serie de delitos y ahora mismo la Justicia le procesa por ese fraude fiscal, por esa falsedad documental, y por lo tanto creo que lo que deben hacer es dejar de contaminar, dejar de distraer y pedir disculpas y dar explicaciones. Eso es lo que reclamamos de manera muy contundente a la señora Díaz Ayuso", ha mantenido durante una visita a Lozoyuela para un acto sobre memoria democrática, informa Europa Press.

Desde el PP madrileño, entretanto, se calcan los argumentos del Gobierno regional. "La estrategia de Pedro Sánchez es alargar este asunto para ver si puede tapar todos sus escándalos", ha indicado el portavoz popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache. "Este caso no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid, no tiene nada que ver con dinero público", ha añadido antes de reiterar que se utiliza "todo el aparato del Estado contra la presidenta Ayuso". "La única novedad es que pretenden alargar al máximo estas noticias, pero no cuela. La gente ya está harta de la corrupción y la degradación socialista que lo que pretende es robarnos la democracia", ha concluido.

La portavoz de Vox en la cámara madrileña, Isabel Pérez Moñino, ha evitado, por su parte, entrar en el ataque directo contra Ayuso, al menos de momento. "Confiamos en los procedimientos judiciales", ha señalado, "pero hasta que no haya una condena, no vamos a hacerle el juego a la izquierda".