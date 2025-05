Primer cara a cara de Gallardo y Guardiola en la Asamblea : "Llega como aforado exprés tras colarse por la gatera"

Nuevo tiempo político en Extremadura. El secretario general del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, ha tomado posesión del acta de diputado en la Asamblea, donde aterriza rodeado de polémica y a las puertas del banquillo acusado de delitos de prevaricación y tráfico de influencias en el caso David Sánchez. "He venido para quedarme, para dar la batalla, sin complejos, por una Extremadura más justa", ha defendido en sus primeras palabras desde el escaño.

La sesión se desarrolla entre una gran expectación mediática, pero en principio está siendo más tranquila de lo que se esperaba. Ha comenzado con un minuto de silencio por el asesinato machista de María Varela y acto seguido, con el hemiciclo en pie, Gallardo ha prometido acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía y cumplir fielmente las obligaciones propias de su cargo.

La plana mayor del PSOE ha ocupado la tribuna de invitados para arropar la cuestionada puesta de largo de su líder, al tiempo que los cinco diputados de Vox han abandonado el hemiciclo para no ser testigos del aforamiento de Gallardo. "Los extremeños no merecen esto. Los políticos no debemos tener privilegios, debemos ser juzgados en estos casos por la jurisdicción ordinaria, porque quien nada hace nada teme", ha señalado el presidente de la formación, Ángel Pelayo Gordillo.

En la sesión de control el líder socialista ha protagonizado su primer cara a cara con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. "Con la convicción de quien representa a miles de extremeños", Gallardo ha presumido de sus seis mayorías absolutas en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena frente a una María Guardiola que perdió las elecciones y es presidenta gracias al apoyo de Vox: "sus socios de la ultraderecha", que han intentado convertir su decisión de entrar en la Asamblea en un problema personal. "Pero no lo es, por más que les pese", ha justificado.

Según Gallardo, "el problema real que angustia a miles de familias" es la deriva a la que el PP está llevando a Extremadura, que en dos años ha pasado de ser una comunidad estable y atractiva para la inversión a la inestabilidad, el ruido y "los líos de derechas". "He venido a plantar cara, a defender un proyecto progresista que apuesta por la igualdad, la cohesión social y los servicios públicos que está desmantelando", ha señalado tras asegurar que Guardiola, lo único que sabe hacer bien, es bajar los impuestos a los ricos.

"Le incomoda que esté en la Asamblea. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos diferentes", ha señalado el líder socialista, que para concluir ha preguntado a Guardiola si está dispuesta a sentarse con el PSOE "para trabajar en serio por los problemas de Extremadura".

En respuesta, la presidenta ha cuestionado si trabajar en serio por los problemas de Extremadura es reformar el Estatuto de Autonomía para eliminar los aforamientos. "Usted no es víctima de nada, no defiende ningún derecho, no cree en la justicia. Entiende la gestión pública como ese lugar donde hacer y deshacer a su antojo, pero le han pillado". "Está aquí como aforado exprés, en una maraña de mentiras, excusas, sinvergonzonería y ocurrencias. Llega buscando refugio, dinamitando su propio partido, pisando a quien haya tenido que pisar para colarse por la gatera", ha replicado Guardiola a Gallardo.

En respuesta al diputado de Vox Ángel Pelayo Gordillo, Guardiola ha señalado que no tiene "inconveniente alguno" en reformar el Estatuto de Autonomía para eliminar los aforamientos, pero considera que abrir este debate ahora es "oportunista" y solo beneficia al propio Gallardo, que busca "eliminar el foco de su imputación y el uso absolutamente obsceno que está haciendo de las instituciones".

"Perderse en debates estériles y allanarle el camino al PSOE únicamente beneficia a quienes durante cuarenta años han condenado a esta tierra a la cola de todos", ha advertido Guardiola a Vox, a quien además afea que solo hable del aforamiento ante la polémica de Gallardo y que lo que plantea deja fuera a su líder en Extremadura, el propio Gordillo, porque seguirá siendo aforado por su condición de senador.