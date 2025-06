Nueva crisis para Yolanda Díaz: la facción mayoritaria de Compromís aboga por romper con Sumar

Compromís eleva el órdago a Yolanda Díaz y la amenaza de ruptura da un paso más después de que la facción mayoritaria de la coalición, Més, haya acordado por unanimidad "abandonar el grupo parlamentario Sumar" después del veto a su petición de comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión que investiga la dana de la Comunidad Valenciana.

El desencuentro tuvo lugar el viernes, cuando Sumar no atendió la petición de los valencianistas para llamar al líder del Gobierno y a varios ministros en el órgano parlamentario para investigar la dana, un asunto central para Compromís. Este fin de semana, distintos referentes del partido como Joan Baldoví o su portavoz en el Congreso, Águeda Micó, advirtieron de que tendrían que debatir la continuidad en el grupo de Sumar. Las ejecutivas de las dos principales formaciones que componen Compromís, Iniciativa y Més, se reunieron finalmente este martes por la tarde. ¿El resultado? La división.

En dos reuniones distintas bajo el mismo techo (y, sobre todo, el mismo alquiler), Compromís ha vivido cierto 'deja vu' recuperando las divisiones internas en torno a las alianzas con otros partidos de la izquierda, como ya tuvo en momentos pasados. En este caso fue la comisión de la dana fue lo que abrió de nuevo la caja de Pandora, y está por ver cómo se cerrará.

Iniciativa del Poble Valencià, especialmente simbólico por ser el partido de Mónica Oltra, acordó mantener su relación con Sumar para priorizar la estabilidad del Gobierno. Pero la formación mayoritaria, Més, acordó "por unanimidad" romper con Yolanda Díaz y abandonar el grupo parlamentario, pasando al Grupo Mixto.

El objetivo sería "garantizar la defensa de los intereses valencianos", aunque reafirman su "compromiso con la estabilidad del Gobierno de coalición del Estado y la aprobación de medidas progresistas", sugiriendo así que, pese a una eventual salida del grupo de Sumar en el Congreso, se mantendrán como socios del Ejecutivo. El partido de Amparo Piquer solicita así elevar el debate a la ejecutiva de la coalición valencianista prevista para el próximo lunes, donde deberá tomarse una decisión definitiva al respecto. En ese espacio, avanzan, tratarán de buscar una "solución consensuada" con el resto de partidos valencianistas frente al "veto vivido".

La disyuntiva se decidirá la semana que viene, cuando el máximo órgano de la coalición deberá determinar su futuro en el Congreso, y también el de Yolanda Díaz, que desde las generales de 2023 ya sufrió la ruptura de Podemos, que abandonó el grupo parlamentario, y que ha perdido el apoyo cerrado de quienes le apoyaron hace ahora dos años para ser la líder del espacio.

La salida de Compromís marcaría un nuevo punto de inflexión en el declive de Sumar, que nació como un paraguas para aunar al resto de fuerzas y que finalmente aceptó sus limitaciones como un partido tradicional y de un tamaño modesto, pese a ser el que más diputados tiene en el Congreso por la configuración de las últimas listas electorales.

Sumar ve un intento de marcar perfil

Desde Sumar han tratado en las últimas horas de rebajar el choque y alejar cualquier tipo de ruptura, aunque lo cierto es que los pasos de Compromís no descartan este escenario. En el partido de Yolanda Díaz apuntan a que ninguna de las formaciones del grupo parlamentario -donde se integran IU, comunes, Més o Más Madrid- veían adecuado llamar a Pedro Sánchez a comparecer sobre la dana, al considerar que la comisión debía centrarse en exclusiva en la gestión del PP de Carlos Mazón. A esto se une el hecho de que Sumar es socio minoritario del PSOE, y el pacto no escrito en las coaliciones de Gobierno vividas hasta ahora es que no se puede apoyar la comparecencia de ministros a menos que sean a petición propia.

En Sumar hay quien ve este amago de ruptura como una suerte de escenificación de Compromís con el objetivo de marcar perfil propio en el territorio y distanciarse de los partidos nacionales, en un modo de exhibirse en la Comunidad Valenciana como la única formación que puede exigir responsabilidades tanto al PP en la Generalitat como al PSOE en el Gobierno central; una circunstancia a la que, creen en Sumar, intentarían sacar rédito.

En su acuerdo electoral con Sumar, Compromís ya dejó claro que continuaría siendo una fuerza valencianista y autónoma del Gobierno central, en el que no quiso entrar. Esta independencia ha permitido a la coalición valencianista salir ganando en las negociaciones tanto dentro de Sumar, donde lograron un portavoz parlamentario, como en las electorales, donde lograron el tercer puesto para las europeas tras expresar su intención de concurrir en solitario en caso de no tener con Sumar una posición ventajosa.