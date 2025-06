Canarias aborda la financiación como la región más saneada del país

La deuda pública de Canarias asciende, según los últimos datos del Banco de España (BdE), a 6.569 millones de euros, una cuantía que equivale a un 11,4% del Producto Interior Bruto (PIB) regional.

De las 15 comunidades autónomas de régimen común -todas menos las forales Navarra y País Vasco-, las Islas son las menos endeudadas en términos relativos, es decir, en la ratio deuda/PIB. No en vano, y aunque el débito del Archipiélago también creció de forma sensible en los años de la Gran Recesión (2008-2014), no lo hizo en la medida, desorbitada, en que sí lo hizo en regiones como Valencia o Cataluña.

En Cataluña, a la que el PSOE ha prometido una financiación singular -un concierto-, la deuda pública roza el equivalente al 30% de su PIB, lo que en cifras se traduce en más de 89.000 millones.