Así ha sido la llegada de Ayuso y su enfrentamiento con Mónica García en la Conferencia de Presidentes

Uno de los momentos más tensos en la antesala de la reunión de los presidentes autonómicos en Barcelona lo han protagonizado la ministra de Sanidad, Mónica García, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La líder de Más Madrid se ha dirigido a Ayuso de forma brusca pidiéndole explicaciones y la presidenta madrileña no ha subido ni la mirada, tratando de rehuir su comentario.

Eso es lo que se ha visto en las imágenes. Una escena, muy comentada y recogida por las cámaras, necesitaba pocas explicaciones porque ha sido más que evidente la tensión entre ambas. Una responsable de protocolo se ha dirigido a la ministra de Sanidad indicándole que siguiera adelante tratando de que el encontronazo no fuera a más.

"Asesina"

Vistas las imágenes, desde el Ministerio de Sanidad explicaron después que García fue a saludar “con normalidad institucional” a Ayuso, como a cualquier “otro” presidente porque, esgrimen, “por encima de todo están las reglas mínimas de educación y cortesía”.

Pero aseguran que, “Ayuso le ha quitado la cara” y ha dicho algo de "no querer saludar” a alguien que la llama “asesina". A lo que Mónica ha respondido con sorpresa: "¿Perdona?", según explican desde el Departamento de García.

Según dichas fuentes, “muy nerviosa, inquieta y agresiva”, la presidenta de la Comunidad de Madrid empezó a decirle a Mónica que ella le ha llamado "asesina" por las residencias de mayores.

Desde el Ministerio de Sanidad insisten en que la hemeroteca puede demostrar que García “nunca” ha llamado asesina a Díaz Ayuso y, por eso, le ha respondido que es “mentira y que no debería mentira así”.

Aprovechando el contexto, desde Sanidad dicen que es “evidente” que Ayuso “está muy nerviosa y afectada por cómo se le está poniendo todo con las últimas imputaciones a cuenta de su gestión durante el pandemia y las muertes en residencias”.

Versión Ayuso

Ante el revuelo generado, desde el Ejecutivo madrileño explicaron que la presidenta "estaba dando la mano y saludando protocolariamente a todos los ministros del Gobierno" en la Conferencia de Presidentes. Pero que, "cuando se le ha acercado la ministra de Sanidad, Mónica García, esta ha pretendido darle dos besos".

Según dichas fuentes, Díaz Ayuso le ofreció al tiempo que le indicaba "si todavía pretendía darle un beso a una asesina después de lo que Más Madrid le había dicho ayer en la Asamblea y que eso no tenía un pase". Aludían al momento en el que Diana Paredes, diputada de Más Madrid en la Asamble, aseguró que el Gobierno de Ayuso no solo rubircó los llamados protocolos de las vergüenza sino que "firmaron sentencias de muertes" con los enfermos de las residencias de mayores.

La tensión es alta

Hace pocos días, Ayuso sorprendió con este comentario: “A la ministra de Sanidad le gustan los porros y a mí la fruta”. La aludida replicó: “Hay una sarta de tonterías enlazadas ahí. En este tour de insultos e insidias me incluye a mi y debo decir que está muy desorientada en lo que a mis gustos se refiere. Además, yo no me meto en los suyos y solo digo que se pague sus preferencias, sus áticos de lujo o lo que consuma, y que lo laque ella, no Quirón”. “Creo que está desbordada y desorientada”, añadió.

Sin duda el enfrentamiento entre ambas tiene mucho que ver con este encontronazo del pasado lunes y con el pasado de Mónica García como oposición en la Asamblea de Madrid. Ayuso se ha distinguido en todo momento por evitar el contacto con el presidente Salvador Illa, al que saludó con extrema frialdad, y con los ministros del Gobierno. Mientras que el resto de barones del PP mostraban cordialidad y saludos más o menos afectuosos pero educados, Ayuso se ha esforzado por dejar patente su malestar y su enfado en todo momento.