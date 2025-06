Guardiola, en la Conferencia de Presidentes: "No se necesitan pinganillos para escuchar que la gente en la calle pide elecciones"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido este viernes en la Conferencia de Presidentes de Barcelona la continuidad de la central nuclear de Almaraz y "medidas concretas" para atajar el problema de la vivienda en España. "El Gobierno ha pasado de la promesa de la construcción de 180.000 viviendas a hablar de un nuevo plan de 7.000 millones. Las 180.000 viviendas no están, y los 7.000 millones no se concretan. Por tanto, antes de acordar cifras hay que acordar líneas", ha defendido.

Tensión y crispación son los máximos protagonistas de cumbre entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los dirigentes autonómicos que se celebra este viernes en el Palacio de Pedralbes. Moncloa ha evitado el pulso con las comunidades del PP aceptando incluir en el orden del día "hasta la última coma" de los asuntos que querían tratar, pero los barones de Génova han iniciado el foro con la petición unánime de adelanto electoral, que el propio Sánchez ya ha descartado.

"El Gobierno ha propuesto hoy de manera innecesaria el uso de pinganillos, y para lo que no se necesitan pinganillos es para escuchar lo que pide la calle: elecciones", ha reclamado Guardiola. La presidenta extremeña ha defendido que las comunidades autónomas no son administraciones periféricas, sino parte esencial del Estado, y que como tal deben participar en esta cista "compartiendo la responsabilidad de hacer avanzar España en su conjunto". "Se trata de cumplir como país, no de cumplir expediente", ha dicho.

Vivienda

En materia de vivienda, Guardiola se ha desmarcado del Plan de Vivienda de 7.000 millones de euros anunciado por Pedro Sánchez, que amenaza con dejar sin fondos a las comunidades que no blinden la VPO. Según Guardiola, para atajar el problema se necesitan "medidas concretas, no titulares", y por ello considera que antes de hablar de grandes cifras que no se materializan, hay que acordar líneas estratégicas.

"Extremadura necesita apoyo financiero para impulsar la construcción de nuevas viviendas asequibles; una mayor inversión en vivienda pública protegida y reforzar las ayudas a la rehabilitación en pequeños municipios. Además, debería acometerse un cambio legislativo que ponga freno a la ocupación. No es una cuestión política, sino de justicia," ha señalado.

Energía

En cuanto a la energía, Guardiola ha explicado en la reunión de la Conferencia de Presidentes que trata de un sector estratégico para el desarrollo y la industrialización de Extremadura, que actualmente produce mucho más de lo que consume y que contribuye con el 10% del total de la energía de España a través de fuentes renovables y la Central Nuclear de Almaraz. "Sin embargo, la región sufre importantes limitaciones por la falta de infraestructuras eléctricas, que está dificultando la instalación definitiva de nuevas industrias en cartera".

La presidenta de la Junta ha incidido en que no se puede obviar el ‘cero energético’ del pasado mes de abril, un suceso histórico que evidenció las debilidades y errores del sistema, y ha trasladado sus peticiones en este ámbito: prolongar la vida útil Almaraz, "esencial para la seguridad del suministro", que Red Eléctrica de España atienda las demandas de Extremadura y la celebración de un comité para recibir información en tiempo real de las incidencias energéticas.

Financiación autonómica

En materia de financiación, Guardiola ha defendido que la condonación o la reestructuración de la deuda no resuelve el verdadero problema de las comunidades, que es la insuficiencia de recursos. Por ello, ha reiterado su oposición a esta medida y ha pedido a Sánchez que desista de aplicar la quita, a su juicio "una propuesta de absorción que es el resultado de un acuerdo bilateral con ERC".

Guardiola ha solicitado que se abra un proceso para la reforma del sistema de financiación autonómica y local, que garantice la autonomía financiera y el cumplimiento de los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad interterritorial. Por último, Extremadura ha instado al Gobierno a actualizar las entregas a cuenta del ejercicio 2025, que son recursos de los extremeños.

Infraestructuras y Comunicaciones

Guardiola ha señalado que el estado de las infraestructuras en Extremadura "perpetúa un agravio que es de sobra conocido por los españoles". La presidenta ha solicitado el cumplimiento de los plazos de ejecución, la electrificación de las líneas, nuevos trenes AVANT y una mejora del material rodante. Asimismo, ha requerido la firma del 'Acto de Ejecución' con Portugal para la LAV Madrid-Lisboa y la reapertura del tramo Plasencia-Salamanca de la Ruta de la Plata.

También urge la instalación del sistema antiniebla en el aeropuerto de Badajoz, para garantizar su funcionamiento continuado.

Sanidad y Dependencia

En cuanto a las propuestas para mejorar la Atención Primaria y luchar contra el déficit de médicos, Guardiola ha exigido la convocatoria urgente de un pleno monográfico en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Sobre la mesa, la ampliación de plazas en las facultades de medicina y al menos 1.000 plazas MIR extra cada año, flexibilizar los requisitos para acreditar nuevas unidades docentes de Medicina de Familia, especialmente en zonas rurales, agilizar la homologación de los médicos extracomunitarios y una mayor financiación estatal.

En cuanto al sistema de atención a la Dependencia, la presidenta de la Junta ha solicitado al Gobierno que el Sistema Extremeño de la Dependencia sea cofinanciado al menos al 50%, como se ha comprometido con el País Vasco.

Educación

La presidenta extremeña ha exigido "garantías y certidumbre" para los centros que ya trabajan para implantarse en la comunidad, que se verán afectados por el decreto que endurece "incomprensiblemente" la creación de nuevas universidades privadas. "Extremadura tiene derecho a contar con una oferta formativa que aporte valor y complemente la que ya proporciona la Universidad de Extremadura", ha señalado.

Guardiola ha defendido que cualquier reforma que afecte al sistema universitario debe respetar las competencias autonómicas y en ese sentido, y ha solicitado que todos los proyectos universitarios registrados antes de la entrada en vigor del nuevo Real Decreto continúen su tramitación conforme a la normativa anterior.

Política Migratoria

La presidenta extremeña ha expresado que las regiones no pueden callar ante el reparto obligatorio impuesto por el Gobierno, que invade competencias autonómicas. Además, ha recordado que Extremadura ha acogido a aquellos menores que el Ministerio de Inclusión trasladó como adultos, pero que llegados a Extremadura fueron declarados como menores por la Fiscalía. Para ellos, el Gobierno no aporta financiación.

"La petición de Extremadura es clara: más recursos, medios, consenso, transparencia y solidaridad. Y por supuesto, sin delegaciones ni cesiones a las comunidades autónomas".

Reforma del Poder Judicial y el Estatuto Fiscal

Por último, en materia de Justicia, preocupan las reformas planteadas por el Gobierno porque afectan a pilares esenciales del sistema democrático. "Las modificaciones tanto en el Poder Judicial como el Ministerio Fiscal deberían estar precedidas de un amplio consenso político y social, y es algo que no se da en estos momentos", afirma Guardiola,

La presidenta extremeña habla de "desequilibrio institucional: se pretende dar más poder al Gobierno sobre el sistema judicial. Esto compromete gravemente la independencia y la imparcialidad". Por ello, Extremadura ha pedido la retirada de los proyectos de ley de Reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal.