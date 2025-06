Morant tilda de “vergüenza ajena” que Mazón pida elecciones a Pedro Sánchez

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha calificado de “vergüenza ajena” que Carlos Mazón pida elecciones anticipadas a Pedro Sánchez, tal y como reclamó el jefe del Consell el viernes durante la Conferencia de Presidentes igual que el resto de barones del PP, y le ha urgido a “apartarse y dejar de ser el problema para que podamos reconstruir la Comunitat Valenciana”.

Así se ha pronunciado este sábado Morant en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el Congreso de los socialistas de la Vega Baja durante las que ha señalado que ha quedado "demostrado que Mazón no sirve ni para las emergencias ni para la reconstrucción” y ha remarcado que “es un bombero pirómano”.

En este sentido, la líder de los socialistas valencianos ha acusado a Mazón de acudir a la Conferencia de Presidentes de Barcelona “a llorar y hacerse la víctima diciendo que no tiene dinero” y ha explicado que “ha renunciado a la condonación de la deuda que equivale a 11.000 millones de euros, ha votado en contra de las entregas a cuenta para la Comunidad Valenciana y además se ha dedicado a bajar impuestos a los millonarios”.

Ha sido la forma en la que Morant ha respondido a las críticas lanzadas por el 'president' de la Generalitat en el encuentro de Pedralbes donde cargó contra el Ejecutivo central por no tener presupuestos, no constituir una comisión mixta para la reconstrucción de la dana o no activar el FLA extraordinario, de unos 2.500 millones, que serviría a la Administración autonómica para evitar el colapso financiero.

Recuerdo de la dana de 2019

Asimismo, la también ministra de Ciencia ha subrayado que en estos meses “Mazón nos ha demostrado a todos los valencianos y valencianas que es el problema y que nunca va a ser la solución” y ha apuntado que “la solución está aquí, en los socialistas que nos presentamos como la solución a los problemas de la gente y como la confianza ante la desconfianza de un Consell del que todavía no sabemos ni siquiera donde estaba su president mientras la gente se ahogaba”.

En esta misma línea, Morant ha recordado que “la Vega Baja es una comarca esencial en la que podemos explicar a la gente claramente que los socialistas si sabemos hacer frente a las emergencias porque aquí se vivió una dana en 2019 y aquí se vio a un president, Ximo Puig, ponerse al frente de la emergencia 48 horas antes evacuando a la población” y ha insistido en que, a diferencia de lo que hizo Mazón el 29 de octubre, “en ese momento se actuó y se tomaron decisiones políticas”.