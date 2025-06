Feijóo exige elecciones generales ya a Sánchez: "Nadie le votó para hacer esto, ni los suyos"

Centenares de banderas de España, pancartas contra la "mafia socialista", contra la "sanchicracia". Decenas de miles de personas han abarrotado este domingo por la mañana la plaza de España y parte de la Gran Vía de Madrid para exigir la dimisión de Pedro Sánchez y elecciones generales. Alberto Núñez Feijóo, acompañado por varios barones autonómicos, desde Carlos Mazón a Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno, ha pedido al presidente del Gobierno que se "rinda" a la "democracia". "Convoque elecciones. Las queremos ya. Nadie le votó para hacer esto, ni los suyos", ha clamado entre aplausos y gritos de "presidente, presidente" y después de recordar la ley de amnistía y los indultos a los dirigentes independentistas. La guerra de cifras de asistentes ha sido la habitual. Según el PP, ha habido 100.000 personas, una parte llegadas desde otras autonomías en autocares puestos por el partido. Según la Delegación del Gobierno, justo la mitad, 50.000.

Durante varios días, Feijóo había llamado a participar en la protesta sin siglas de ningún partido y al calor del lema "mafia o democracia". Este domingo él no ha querido repetir el término "mafia", aunque la canción de Hombres G (tras religioso pago del PP a la Sociedad General de Autores y Editores, SGAE) ha resonado en la plaza de España durante los minutos previos. También han mencionado la palabra y varias derivadas tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, que le han precedido en los discursos.

Los Presupuestos con Vox

"Feijóo no ha usado la palabra 'mafia', porque hoy ha querido dar la respuesta a ese dilema y la respuesta es democracia, son las urnas", explican fuentes de su equipo. El político gallego ha dicho que en las próximas elecciones generales ganará y gobernará y lo hará con un PP colocado "en la centralidad de la vida política", como hizo José María Aznar, ha añadido. El expresidente le escuchaba en primera fila, igual que Mariano Rajoy, que ha llegado algo tarde por problemas de tráfico. "Nadie me va a mover de la centralidad", ha insistido Feijóo en una semana en la que se ha sabido que también la Región de Murcia ha pactado los Presupuestos autonómicos con la ultraderecha de Vox, como días antes hicieron la Comunitat Valenciana y las Illes Balears.

"España necesita una revolución, la de la decencia y la libertad y la vamos a liderar desde las calles hasta las urnas", ha afirmado en otro momento el jefe de los conservadores que ha avisado a Sánchez de que la historia no le va "amnistiar" tras sus decisiones ante las presiones de los independentistas y después de llenar, ha asegurado "todo de corrupción, cloacas y mentiras".

Justo antes de Feijóo ha tomado la palabra Ayuso. "Lo último que le faltaba a España es un Gobierno corrupto, sin principios, sin amor por la nación, capaz de poner al frente personas capaces de fabricar más corrupción para tapar la corrupción. Eso se llama mafia", ha clamado después de subir al escenario al grito de "¡Tú sí que vales!"'. Ayuso ha comparado a Sánchez con Nicolás Maduro, el dictador venezolano, y ha añadido que los españoles pagarán "por décadas" la herencia del dirigente socialista.

El aviso de Ayuso

En los minutos previos a los discursos del acto se ha podido reflejar la frialdad de los barones autonómicos y el propio Feijóo respecto a la dirigente madrileña. Todos hablaban entre ellos y Feijóo con Aznar mientras Ayuso, durante unos minutos, ha estado sin comentar nada con nadie. Ese desapego que se ha detectado no se debe solo al plante en solitario que hizo el viernes en la Conferencia de Presidentes de Barcelona por el uso del euskera por parte del lendakari, Imanol Pradales. Ningún otro barón se fue de la sala pese al compromiso que les puso con su reacción. Ayuso volvió a sembrar malestar este domingo porque el diario 'Abc' publicó una entrevista a toda página en la portada con un mensaje que se sabía que estaba por llegar cara al congreso interno del PP, pero que ella decidió darlo justamente el día de la manifestación convocada por Feijóo. "Un militante, un voto. Defenderé eso en el congreso del PP", se podía leer en la primera página del rotativo.

La dirigente madrileña por primera vez ha dejado claro de su boca que no está de acuerdo con el plan de Feijóo de devolver el poder a los compromisarios (que responden a las órdenes que le dan los barones). El político gallego quiere modificar los estatutos, para regresar al sistema que había antes de que Rajoy, en 2017, lo modificara al calor de la presión social de "un militante, un voto". El expresidente del PP aprobó hace ocho años el sistema que hay vigente y que supone una elección a dos vueltas: primero votan los afiliados y, después, los compromisarios. Ayuso apuesta por mantener el peso de los militantes, porque considera que le beneficia por su perfil político. No es una batalla cualquiera: la da pensando en cómo se elegirá en un futuro al sucesor de Feijóo.

El debate se dirimirá en los próximos días, en el proceso de enmiendas que, según el aviso de Ayuso, podrá presentar al texto de la ponencia de estatutos que se dará a conocer en torno al día 18. El conflicto está servido.

Almeida: "No nos van a callar"

"Esta es la España que no está en el búnker de Pedro Sánchez", ha lanzado Almeida, alcalde de la capital y el primero en subir al escenario a mitinear. "Están enfadados. No les gusta el lema, no entienden eso de 'mafia o democracia'. ¿Por qué son mafia? Porque en la Torre de Madrid [en la misma plaza de España] tenía su nido de amor Jessica [expareja de José Luis Ábalos]", se ha respondido antes de mencionar a Leire Diez, la exmilitante socialista que maniobró para perjudicar a la Guardia Civil, y la investigación judicial a Begoña Gómez, esposa de Sánchez.

"No nos vamos a resignar ni a rendir. No nos van a callar. Cuando os digan que crispamos, lo que crispa es que se utilice la fiscalía contra una adversaria política [en relación a Isabel Díaz Ayuso] y lo que crispa es que se compre una investidura con una amnistía", ha remachado Almeida.