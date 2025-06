Feijóo aplaude el presupuesto de la Generalitat Valenciana pactado con Vox y elude pronunciarse sobre el futuro de Mazón

El PP ha querido mostrar músculo este martes en Alicante en un acto para militantes organizado por la dirección autonómica del partido y al que han acudido cerca de un millar de personas, según han expresado desde el partido.

El invitado estrella de esta cita era el presidente de la formación a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, quien curiosamente ha sido el segundo en intervenir de los cuatro participantes que han tomado la palabra. Luis Barcala, alcalde de Alicante, abría el acto, a quien seguía Feijóo y posteriormente intervenía el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el de la Diputación, Toni Pérez. Un orden que fuentes del partido han justificado afirmando que obedecían órdenes de Génova para “entrar en los directos” de los medios de comunicación.

Feijóo, que se ha mostrado “orgulloso de volver a la Comunidad y de salir a la calle”, ha lanzado el primer dardo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que él “no se va a esconder” en las poblaciones afectadas por la dana y exigiendo que los miembros del Consejo de Ministros vayan a estas localidades “sin ese séquito de coches oficiales y vean que aquello que necesita la gente no ha llegado”.

No han sido las únicas críticas de Feijóo, que ha asegurado que el Gobierno de España “está escocido” tras la manifestación del domingo en Madrid para pedir elecciones anticipadas. A su vez, el líder del PP ha hablado también en clave autonómica y provincial. Según ha asegurado, “el objetivo de Pedro Sánchez es asfixiar a la Comunidad Valenciana”, en referencia al bloqueo del dinero del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) este año y a unas ayudas que Feijóo asegura que no están llegando.

En el ámbito de la financiación autonómica, Feijóo se ha comprometido a “equiparar esta Comunidad en la media de financiación de las comunidades de España. Es lo mínimo que puedo hacer”, ha apostillado, y ha reprochado también la prórroga presupuestaria a nivel nacional, que según el líder del PP es una situación que “vamos a arreglar desde el Gobierno de España”. Respecto a Alicante, Feijóo se ha comprometido “con el agua, con la financiación y con las inversiones”.

Sin pronunciarse sobre el futuro de Mazón

Por otra parte el presidente del PP se ha referido también a la situación política en la Comunidad Valenciana. Ha “celebrado” la aprobación presupuestaria de PP y Vox en las Cortes Valencianas y ha definido estas cuentas como “las más ambiciosas de la historia de la Comunitat”. En este contexto ha señalado a Mazón por estar al frente de este acuerdo, pero sin embargo no se ha referido al futuro del presidente de la Generalitat, en entredicho desde la dana del pasado 29 de octubre.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto en Alicante. / Jose Navarro

Feijóo sí que ha hablado del futuro que él desea, y se ha comprometido con el Plan Valencia propuesto desde su partido para “ejecutarlo desde el Gobierno de España” con tal de llevar a cabo la reconstrucción tras la dana.

En cuanto a los casos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno, Feijóo ha asegurado que “no vamos a permitir que se use el poder como trinchera y como negocio para la familia y para los amigos del presidente”. Respecto al exministro José Luis Ábalos, cuya casa ha sido registrada este martes por efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil debido al caso Koldo, Feijóo considera que el ex secretario de Organización del PSOE y el presidente del Gobierno “son lo mismo”, en referencia a la estrecha relación que les unió en el pasado.

Y en cuanto a la situación de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado a un paso de ser llevado a juicio por las filtraciones sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, el presidente del PP ha protestado porque “en ningún país europeo ningún fiscal general del Estado se sienta en el banquillo”. “Nadie tiene lelgitimidad para manchar nuestras instituciones”, ha criticado.

Feijóo también ha tocado cuestiones como la migratoria, que dice querer “controlar” porque “de la ilegalidad no pueden surgir derechos”, y se ha mostrado autoexigente cuando ha dicho que “los ciudadanos no quieren un PP que espere el turno o que substituya a Sánchez: quieren un partido que merezca presidir el Gobierno de España”.