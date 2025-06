Feijóo exige a Sánchez "convocar elecciones e irse"

"Tiene que pedir perdón a los españoles y, después, convocar elecciones e irse". Así de claro se manifestó este miércoles en Murcia el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la gira que está realizando previa al congreso de la formación del próximo mes de julio en el que se presenta como único candidato a liderar el PP cuatro años más.

En un discurso en donde la supuesta corrupción que afecta al PSOE y al Gobierno de España fue la protagonista, Feijóo exigió al presidente de la nación que "imponga la dimisión del fiscal general del Estado", a punto de sentarse en el banquillo, y que "dé explicaciones" por las "tramas que rodean a su hermano y a su mujer".

"Este Gobierno es un peligro para la democracia española", insistió, al tiempo que señaló que "hay que devolver a Pedro Sánchez al lugar del que nunca debió salir". Se refería, explicó después, a "detrás de una cortina en la sede de su partido en donde manipulaba el resultado de las primarias de su partido".

Por este motivo, aseguró que "tan pronto ponga las urnas" le van a "echar a la calle". Para él, "España necesita un tiempo nuevo" y "aquellos que lo han podrido todo" no pueden "regenerar". Por el contrario, presentó su futura candidatura como alternativa. "Los políticos que representamos al futuro ganamos las elecciones. El PP está al lado de los españoles, de una mayoría que no acepta vivir en un gobierno en plena fase de descomposición, de una mayoría que quiere soluciones".

"No vamos a soportar más mentiras, ni más corruptelas ni cloacas. Haremos una limpieza total", advirtió.

Por otra parte, y tras conocer este miércoles el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido en relación con Gibraltar, Feijóo dijo que desde el PP van a "seguir reclamando la soberanía de Gibraltar como parte del territorio español", mostrado sus recelos sobre lo que contempla este pacto, ya que existen antecedentes de que el Gobierno, en política exterior, "ha cedido intereses nacionales para solucionar incluso intereses personales". De esta forma, reclamó "saber en qué consiste ese acuerdo porque nos afecta".

Para terminar, recordó que hace dos años se comprometió a ganar las elecciones y lo hizo, si bien no consiguió conquistar la Moncloa. Esta vez, su meta va más allá. "Quiero comprometerme no solo a ganar. Me comprometo a ganar las elecciones y a gobernar España".