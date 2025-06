Armengol admite ahora que se reunió con Aldama como miembro de una comitiva de Globalia

Francina Armengol admite ahora que se reunió con Víctor de Aldama como miembro de una comitiva de Globalia. Según expresan fuentes vinculadas a la presidenta del Congreso, "Aldama fue un acompañante de Pepe Hidalgo en una de las reuniones sobre los planes de viabilidad de Globalia" que mantuvo el Govern. Así, las mismas fuentes niegan que Armengol y Aldama se vieran a solas en el Consolat de Mar ni que hubiera ninguna reunión programada con él.

En este sentido, argumentan que el empresario vinculado con la trama Koldo se vio con Armengol como miembro de una comitiva de Globalia cuando se estaba negociando la fusión de Iberia y Air Europa. En este contexto, fuentes socialistas explican que el Govern mantuvo "bastantes reuniones con el Grupo Globalia tanto con Pepe Hidalgo como con María José Hidalgo". Así, recalcan que "pese al interés de la empresa para llevar adelante esta fusión el Ejecutivo balear emitió un infomre negativo".

Reunión Aldama

De esta forma, Armengol reconoce ahora que sí mantuvo un encuentro con Víctor de Aldama después de que el empresario reconociera ayer dicha reunión en un programa de televisión.

"Algo que no he dicho y te voy a contestar, nunca lo he dicho, pero yo sí he estado reunido en Palma de Mallorca con Armengol. Tampoco te voy a decir para qué porque es algo que no he hablado en sede judicial, pero te estoy contestando. Creo que es bastante lo que te estoy diciendo, es una exclusiva. Nunca había dicho que yo había estado reunido con Armengol en Palma de Mallorca cuando era presidenta de Baleares", expresó ayer Aldama

PSIB-PSOE reconoce que Francina Armengol pudo haberse reunido con Víctor de Aldama en representación de Globalia en Palma. Según expresan fuentes socialistas, "la única posibilidad de que Aldama haya tenido contacto con la presidenta Armengol es que haya venido acompañando a Pepe Hidalgo en la comitiva de Globalia en algunas de las reuniones que se hicieron con esta compañía, que tiene miles de trabajadores en las islas".

Cabe recordar que Aldama, uno de los principales investigados en la trama Koldo por llevarse presuntas mordidas en los contratos de mascarillas durante la pandemia, aseguró ayer en el programa Horizonte de Cuatro que se reunió en el Consolat de Mar con Armengol y "no era para hablar de mascarillas".