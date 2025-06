Sánchez admite que ha perdido la mayoría social y resistirá hasta 2027: "Entregar el país al PP y Vox sería una irresponsabilidad"

Pedro Sánchez compareció este lunes, tras cinco horas de Ejecutiva socialista, con una actitud muy distinta a la del jueves pasado, nada más conocerse el informe de la UCO que implica al dimitido Santos Cerdán, hasta entonces secretario de Organización del partido, en una trama para el cobro de mordidas en la que también participaba José Luis Ábalos, su antecesor en el partido y exministro de Transportes. Frente al tono bajo y la cara de circunstancias de hace cuatro días, esta vez destiló la virtud de la que más ha hecho gala desde que comenzó su agitada carrera política: la resistencia. Fundamentalmente, admitió, porque si cede y llama ahora a votar a los españoles, el resultado sería el de una mayoría en el Congreso formada por el PP y Vox.

Así que no habrá elecciones generales anticipadas, insistió el presidente del Gobierno y líder socialista, pese a que en los territorios se extiende la idea de que debe dar por terminada la legislatura antes de mayo de 2027 para no “contaminar” los comicios autonómicos y municipales. Tampoco piensa someterse a una cuestión de confianza, otra idea que ha sido lanzada estos días por sus colaboradores, incluidos varios del núcleo duro situados en la Moncloa, ni acometer una crisis de Gobierno para relevar a algunos integrantes del Consejo de Ministros. Los cambios, explicó, se reducen al partido, con un equipo interino que se encargará de las labores de Organización, una "reestructuración" a fondo de la cúpula, la expulsión de Ábalos del PSOE (precisamente este lunes, tras casi 16 meses de instrucción del expediente) y una ya conocida auditoría externa para despejar las sospechas de financiación irregular.

El porqué de su confianza en Cerdán

“Estoy muy tranquilo”, dijo Sánchez sobre la posibilidad de que aparezcan audios de la trama que lo puedan implicar directamente, algo que aumentaría la presión para que dimita, como le pide insistentemente el PP, hasta límites difícilmente soportables. Pero el gran miedo que atenaza al Gobierno y al PSOE es que surjan nuevas revelaciones. Sobre todo, que Ábalos y Koldo García, su mano derecha, también imputado por su implicación en la trama corrupta, tengan grabaciones y mensajes aún más comprometedoras y las aireen. Incluso el propio Cerdán, al que ahora los socialistas que lo han tratado durante todos estos años definen como “un psicópata”.

Si Sánchez confió en el exsecretario de Organización, pese a que desde hacía meses numerosos medios, incluido este, alertaban de sus presuntos trapos sucios, fue porque sobre el PSOE en general y sobre él en particular lluevan cada día todo tipo de “ataques” sin ningún fundamento. “En lo personal, estoy sufriendo ataques por parte de organizaciones ultraderechistas en causas judiciales que no obedecen a ninguna verdad”, dijo Sánchez, en referencia a los procesos judiciales a su mujer y su hermano, ambos imputados. “¿Cómo me enfrento a unos rumores si eso es también lo que estoy yo sufriendo? Cuando he conocido los hechos ha sido cuando ha llegado el momento de actuar. El caso de corrupción no ha sido aún juzgado y sentenciado. Y aun así el PSOE ha tomado decisiones. Esto no lo hace ninguna organización”, zanjó, definiendo al PSOE como una “organización limpia”.

El argumento para no adelantar

Pero el jefe del Ejecutivo, que esta semana se reunirá con sus aliados parlamentarios (empezando esta tarde por Sumar, miembro de la coalición, con un encuentro en el palacio de La Moncloa con la vicepresidenta Yolanda Díaz) reconoció que ahora mismo ha perdido la mayoría social. Todos sus argumentos para no convocar elecciones a corto plazo tuvieron que ver con la idea de que, si da el paso, “la derecha y la ultraderecha” alcanzarán sin duda el Gobierno. “Las elecciones son cada cuatro años. Así seguirá siendo. No vamos a romper la estabilidad de España, que vive en uno de sus mejores momentos, para poner el país en manos de la peor oposición”, dijo el líder socialista, que comparecerá el mes que viene en el Congreso a petición propia para rendir cuentas del escándalo, después de que la mayoría del Congreso haya pedido que diera el paso y no tenga más remedio que hacerlo.

“Entregarle las riendas del país a una coalición del PP y Vox, que impulsan una agenda reaccionaria, que tienen abiertos 30 casos de corrupción y que han sido multados por financiación irregular, sería una tremenda irresponsabilidad”, insistió Sánchez, quien también retó a los críticos en el PSOE, que estos días se reproducen al calor del caso de corrupción que golpea el epicentro del partido, a expresar sus reproches “en los organismos internos”. En la Ejecutiva, donde predominan sus fieles, apenas las ha habido. Tras más de 20 peticiones de palabra, todos se han puesto de acuerdo en la conveniencia de resistir dos años más sin elecciones. Nadie, según fuentes presentes en el encuentro, pidió un adelanto de las generales o un congreso extraordinario para relevarlo como secretario general.

El cambio de actitud

Un estrecho colaborador de Sánchez explicó después que notó que la actitud del presidente era completamente distinta nada más verlo a primera hora de la mañana de este lunes, antes de la Ejecutiva. Durante la reunión, el presidente pidió a los presentes, casi 50, que dijeran lo que pensaban y que él asumía la responsabilidad de lo que había ocurrido en primera persona. “Mi deber como capitán es tomar el timón, capear esta tormenta. Mi deber es también proteger el Gobierno de coalición progresista”, concluyó durante la rueda de prensa, en un discurso que él mismo, explican en su entorno, se encargó de perfilar delante del ordenador cuando terminó el encuentro de la dirección. Sánchez vuelve a resistir. Sus fieles creen que logrará recomponerse una vez más, pero nadie, ahora mismo, lo da por seguro.