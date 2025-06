Anaís, la "modelo" que intentó esconder un disco duro de Ábalos a la Guardia Civil: "Somos amigos. Amistad pura y dura"

Cuando la Guardia Civil pasó la puerta del domicilio de Ábalos el exministro no estaba solo. En su domicilio se encontraba Anaís D.G, conocida también como "Letizia Hilton" en el cine para adultos. La modelo (así se presenta ella en una web) fue interceptada por una agente antes de las 9 de la mañana cuando trataba de sacar al perro con disco duro escondido en el pantalón, según adelantó El Español.

Otros medios como Okdiario o The Objective han podido contactar con ella por teléfono. Anaís describe su relación con el exministro investigado por corrupción como "de amistad pura y dura". "Somos amigos, y de ahí no pasa". La joven de 32 años rechazó cualquier insinuación sobre servicios de acompañamiento (a pesar de que todavía lo ofrece en webs) y aseguró que "nunca me he dedicado a eso".

Según trasladaron el exministro y la joven a la Guardia Civil, es una amiga que conoce desde hace un mes y que va a su casa a limpiar y a pasear al perro. La mujer trabaja en una empresa familiar de muebles y dice a El Español que ya está alejada del mundo de la moda.

Algunos programas de televisión como Espejo Público la han localizado en su domicilio de la Pobla de Vallbona y han podido hablar con algunos vecinos que dicen que han visto al exministro en repetidas ocasiones. También relatan que han denunciado en varias ocasiones a la Policía las fiestas que se organizaban en la vivienda.

Algo oculto en su pantalón

La Guardia Civil explica que, durante el registro del 10 de junio, Ábalos manifestó la necesidad de que la mujer que le acompañaba en su casa sacase al perro que también se hallaba en la vivienda. En ese momento, un agente observó cómo Ábalos le indicó a ésta que se llevara "algo de desayuno, procediendo a ir dentro a una de las estancias de la vivienda", y "antes de proceder a la salida del domicilio" el guardia civil se dio cuenta de que la mujer llevaba "algo oculto en su pantalón".

Al exministro de Transportes, ex secretario de Organización del PSOE y diputado por Valencia José Luis Ábalos, lo investigan al apreciar indicios de delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación por su papel en el caso Koldo.

¿Qué se investiga?

La Justicia trata de desentrañar un entramado que supuestamente se lucró con comisiones de contratos de mascarillas adjudicados en 2020 por entes públicos, la mayoría dependientes de Transportes, a la empresa Soluciones de Gestión por unos 54 millones de euros.

Según la tesis de los investigadores, la elección de esta sociedad habría partido, antes incluso de publicarse las ofertas, del Ministerio que dirigió Ábalos entre 2018 y 2021, y su exasesor habría cobrado por mediar en las adjudicaciones.

Las sospechas apuntan a que esta mercantil fue una sociedad instrumental en un negocio entre Víctor de Aldama y el empresario Juan Carlos Cueto, que se habrían embolsado millones de euros.

Tras el avance de la investigación, aparecieron indicios de que, además de Koldo García, también el exministro de Transportes habría recibido contraprestaciones por su mediación en adjudicaciones, que después Víctor De Aldama concretó como comisiones de miles de euros en efectivo.