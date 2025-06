La Fiscalía Europea cita como investigado a Barrabés por los contratos recomendados por Begoña Gómez

A los problemas judiciales del Gobierno de Pedro Sánchez se ha sumado este jueves uno más. La Fiscalía Europea ha citado como investigados al empresario Juan Carlos Barrabés por los contratos firmados con la empresa pública Red.es que fueron recomendados por la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. El ministerio público cuyo ámbito competencial es la defensa de los fondos europeos ha dado este paso tras apreciar presuntas irregularidades en su concesión, confirmaron a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.

Las diligencias que lleva instruyendo en secreto un año la fiscalía que comparten más de una veintena de países de la Unión Europea han conducido a la citación de Barrabés, quien "organizó el Máster de Transformación Social Competitiva que dirige la denunciada Begoña Gómez", y del responsable del organismo público de los contratos bajo sospecha, como ha adelantado El Confidencial. La Fiscalía Europea se hizo cargo de esta parte de las pesquisas al tratarse de dinero procedente de la Unión Europea, cuyo presunto mal uso o desvío está bajo sus competencias.

Las diligencias de investigación de la Fiscalía Europea han discurrido en paralelo que la causa abierta por el juez Juan Carlos Peinado por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en relación con la Cátedra de Transformación Social Corporativa que dirigía Begoña Gómez, así como la contratación de una asesora de Moncloa para ayudarla en su agenda y la gestión de sus compromisos profesionales.

Hace ahora un año, el juez Peinado cedió a la Fiscalía Europea la parte de la causa que abrió contra la mujer de Pedro Sánchez que afecta a una UTE en la que participó una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés financiada con fondos europeos. En su resolución, con fecha 7 de junio, el letrado de la Administración adscrito al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid acordaba aceptar la petición realizada por la Fiscalía Europea y se inhibía "exclusivamente respecto de los hechos y delitos [...] relativos a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es a la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley sin perjuicio de las irregularidades vinculadas a los anteriores hechos que pudieran ser constitutivas de ilícitos penales y en las que se vieran afectados fondos europeos", especifica el documento.

Una vez que remitió las actuaciones, el magistrado renunció a ahondar en esta línea de investigación y suspendió las declaraciones que había fijado con anterioridad del consejero delegado (CEO) de Red.es, David Cierco; del que fuera director general de Red.es Alberto Martínez Lacambra; del director de la asesoría jurídica en Red.es, Ignacio Espejo Saavedra Hernández, y de Luis Prieto Cuerdo, director de Economía de Red.es.

La vinculación con la esposa de Sánchez surge, porque como otras autoridades, firmó al menos dos cartas para apoyar a la UTE integrada por la consultora Barrabés en dos procesos de adjudicación iniciados por Red.es en 2020. El empresario acabó llevándose los tres lotes a los que se presentó por un importe total de 10,2 millones de euros tras superar al resto de rivales en la parte de valoración subjetiva de los concursos.

Peinado reservó para sí el resto de adjudicaciones que no estaban asociadas con fondos europeos. Y ello, pese a que el primer auto de la Audiencia de Madrid con el que se respaldó la instrucción del magistrado, reducía el caso a las ayudas a la UTE formada por Innove Next SLU, del Grupo Barrabés que dirige Juan Carlos Barrabés y la Escuela de Negocios The Valley, al afirmar que en ese extremo "sí aparecen ya datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación".