El caso Koldo tensa la decisión del Gobierno ante la opa del BBVA al Sabadell

Sant Joan, martes 24 de junio, festivo en varias localidades en España. Es la fecha decisiva a la que miran el sector financiero español y el conjunto del empresariado catalán para conocer el grado de la oposición del Gobierno central a la opa del BBVA sobre el Banc Sabadell.

Será durante la celebración del solsticio de verano cuando el ejecutivo central se reúna para valorar si la opa hostil planteada por el banco de origen vasco sobre el Sabadell lesiona el interés general y si, en consecuencia, impone nuevas condiciones a la operación. Distintas fuentes financieras consultadas por este diario coinciden en que es, tal vez, el momento más decisivo antes de que los accionistas del banco vallesano decidan si acuden o no a la opa. Y es, de hecho, la última barrera que puede impedir que finalmente se llegue el periodo de canje.

Fuentes conocedoras de la cocina de ambos bancos apuntan que la discreción con que el gobierno comunicará su decisión este martes es total. El consejo de ministros se reunirá por la mañana y esperará al cierre de mercado (17.40 horas) para hacer pública su decisión, en una tarea que recaerá, vía videoconferencia, en el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

La gran pregunta es qué se puede esperar del Gobierno. Y las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO ponen el foco en dos aspectos: la temporalidad de las medidas y el caso Koldo.

El peso de los socios de gobierno

¿Puede afectar el escándalo de corrupción que esta semana ha sacudido la política española a la decisión? El gobierno de Pedro Sánchez tendrá que hacerla pública en un momento de máxima debilidad, lo que haría pensar en unos 'remedies' o exigencias más comedidas. Pero entre las fuentes consultadas existe el convencimiento de que la investigación de la UCO al entorno político más cercano al presidente del Gobierno: “Si Sánchez se ve acorralado, quizás quiere demostrar que no está muerto y es más frontal”, dice una voz que pide el anonimato.

Otras voces recuerdan que el ejecutivo central tendrá un aliciente para ser frontal contra la opa: los partidos que le dan su precaria mayoría parlamentaria (Junts, Esquerra y Sumar) han sido los más beligerantes contra una operación que dejaría sólo tres grandes bancos en España y que supondría el fin de una de las cuatro grandes empresas catalanas. Esta lectura la amplían a la relación de Sánchez con Salvador Illa: el president de la Generalitat se ha posicionado reiteradamente contra la opa y Sánchez le necesita ahora más que antes de que se conocieran las grabaciones de la UCO a Santos Cerdán.

El segundo aspecto a tener en cuenta es la temporalidad o no de las medidas que imponga el gobierno al BBVA. Distintas fuentes consideran que el ejecutivo podría imponer condiciones que tengan una validez acotada en el tiempo. Esta posibilidad restaría rentabilidad a la operación, pero sólo mientras estén vigentes estos condicionantes. Fuentes financieras consultadas por EL PERIÓDICO apuntan que imponer 'remedies' temporales sería una “chapuza” que perjudicaría no sólo al BBVA (que no podría beneficiarse de todas las sinergias posibles de la operación) sino también al Sabadell (que puede encontrarse en la insólita posición de operar con un marco vigente sólo durante cierto tiempo). Cuando Cuerpo explique el martes la decisión final del gobierno, será clave escuchar si las medidas planteadas cuentan con un complemento circunstancial de tiempo.

El BBVA avisa con ir a los tribunales

La semana antes a la gran decisión del gobierno también ha llegado marcada por un endurecimiento de la posición del BBVA. En el entorno del banco de origen vizcaíno se descartaba semanas atrás la posibilidad de recurrir a los tribunales si el gobierno español dificultaba la opa al Sabadell. Pero el discurso ha cambiado esta semana y Carlos Torres, presidente de la entidad, afirmaba en una entrevista que “esa vía judicial por supuesto que siempre existe”. Si la cuestión acabara judicializada, toda la opa se atrasaría unos meses, en una medida que a priori favorece al Sabadell.

El BBVA ha jugado en las últimas semanas con el favor de las autoridades europeas, que, molestas por la consulta pública que el gobierno central hizo sobre la operación, lanzaron un aviso al ejecutivo español para que se atuviera a las reglas del libre mercado. El banco presidido por Torres también tiene a su favor un cierto consenso jurídico que pone en duda que las razones de interés general puedan servir para frenar la opa.

En cualquier caso, la tensión entre BBVA y gobierno es alta, hasta el punto de que Cuerpo ha anulado su presencia el próximo lunes en unas jornadas organizadas por el BBVA. En el sector financiero se da por hecho, en cualquier caso, que Torres no retirará la opa diga lo que diga el gobierno. Si ese escenario se confirmase, antes de que se abriera el periodo de canje quedaría por dirimir el último conejo que se ha sacado de la chistera el Banc Sabadell: la venta 'in extremis' de su filial británica, TSB, por la que distintos bancos, entre ellos el Santander, han mostrado interés esta semana.