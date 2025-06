Diana Morant: "Mi relación con Ábalos ha sido ninguna. Yo, de él, permita que no me crea nada"

La entrevista a la ministra y líder del PSPV, Diana Morant, se desarrolla en la sede del PSPV en València mientras la UCO ha entrado en Ferraz y el Ministerio de Transportes para clonar los correos de Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Quizá era el motivo de la llamada que la ha tenido retenida en el despacho. La conversación solo puede empezar con todo lo que envuelve la trama de corrupción que afecta al PSOE.

-Está siendo un mazazo emocional para los que nos dedicamos a la política activa, pero también para los miles de militantes, simpatizantes y gente que se siente socialista. Están siendo días difíciles, de pena, por las consecuencias del comportamiento de estos tres personajes. Yo personalmente estoy muy enfadada.

-¿Con Ábalos, Cerdán y Koldo García?

-Sí. Su comportamiento pone en peligro el trabajo de un gobierno y un partido.

-¿La socialdemocracia está en riesgo con este caso?

-La socialdemocracia vive un momento de crisis mundial.

-España era un bastión.

-Lo es. No quiero hablar de pasado. Quiero hacer una pregunta a la gente: qué habría pasado si en vez de estar Pedro Sánchez hubiese estado después de la pandemia el PP de los recortes.

-Algunos también han hecho negocio con la pandemia.

-Han hecho un negocio repugnante y que no define a la política.

-He escuchado a un analista pronosticar que a Pedro Sánchez le quedan dos semanas o poco más como presidente. Se habla ya de sucesión. ¿Se ha instalado una atmósfera de fin de ciclo?

-Hay gente que quiere instalar la atmósfera de fin de ciclo desde el primer día. El gobierno de Pedro Sánchez fue el final de un ciclo de corrupción, mala gestión y mal gobierno, que repartió mucha miseria. Se condenó por primera y única vez a un partido político, el mismo PP, como organización criminal y hay un gerente en la cárcel con una libreta donde pone M.Rajoy. Hay una distancia muy grande entre lo que está pasando y lo que pasó. Y si alguien puede poner pie en pared para que esto no pueda volver a ocurrir es el PSOE. Y me gustaría no solo hablar de corrupción, sino también de lo que incumbe a las mujeres, porque si lo otro me da pena y rabia, esto me da asco.

-El Gobierno más feminista tenía en su interior a cargos que se repartían mujeres como carne al peso y se jactaban de de que “la Carlota se enrolla que te cagas”. ¿Algo así no hunde cualquier discurso de feminismo del PSOE?

-El golpe ha sido muy duro, pero no puede borrar lo que es el Partido Socialista, el partido que ha aprobado las leyes de Igualdad en nuestro país, el que empezó llevando listas paritarias y luego lo convirtió en ley.

-Pero no han tomado medidas contra la prostitución.

-Hemos presentado en el Congreso y aquí en las Corts una propuesta para la abolición de la prostitución que, por cierto, esta semana el PP del señor Mazón ha tumbado. Nosotros condenamos a Ábalos y Cerdán, las conversaciones de Koldo, pero aquí hay quien ha entrado a gobernar haciendo un pacto con un condenado por maltrato.

"He tropezado con Ábalos creo que en cinco ocasiones y no he estado nunca en la misma dirección política que él"

-La memoria incautada en el registro de Ábalos contiene wasaps con el presidente y varios ministros. ¿Teme algo de lo que pueda haber ahí?

-Lo que hemos visto ya es lo suficientemente asqueroso como para tomar la talla de este personaje. Personalmente no tengo nada con él. Mi relación con el señor Ábalos ha sido ninguna. He tropezado con él creo que en cinco ocasiones en mi vida y no he estado nunca en la misma dirección política que él. Pero si lo que me pregunta es si sigo confiando en mis compañeros de Gobierno y en el presidente, la respuesta es sí.

-¿Sánchez le ha explicado en algún momento por qué destituyó a Ábalos?

-Yo entro justo en esa crisis de gobierno. Entré con el convencimiento de abrir una etapa después de la pandemia, pero sin ningún tipo de viso de lo que estamos conociendo ahora.

-Se rumoreó bastante sobre las razones de esa salida.

-No fue una salida del señor Ábalos, fue una crisis de gobierno.

-Él era además secretario de Organización del partido.

-Pero una cosa son rumores y otra cuando vemos negro sobre blanco a través de un informe de la UCO.

-¿Y cómo siente haber llevado a un presunto corrupto en su lista por Valencia? ¿Asume alguna responsabilidad?

-Por aclarar: yo no tuve ninguna responsabilidad en la confección de la lista. Ni era secretaria general ni estaba en la ejecutiva. Dicho esto, yo encabezaba esa lista. Defendí a un Gobierno al que sigo defendiendo y cuando empezamos a conocer los indicios sobre Ábalos se actuó de manera radical y rápida. Lo que le he pedido insistentemente es que deje el acta de diputado.

-¿No le preguntó al presidente porque lo incluía en esa lista? ¿No le extrañó?

-No había indicios ni había ningún tipo de sospecha. ¡Qué necesidad hubiésemos tenido!

-¿Cuando habló con Abalos por última vez?

-Quizás en el cierre de aquella campaña porque coincidimos, pero no sé ni siquiera si hablamos. De verdad que no he tenido una relación con el señor Ábalos.

"No he escuchado a Mazón condenar, ni expulsar, ni repudiar al señor Zaplana"

-¿No han estado en la misma onda política en el interior del partido?

-No, no. Desde luego no hemos compartido nunca familia, pero aquí me gustaría, por ejemplo, comparar con el caso del señor Mazón, discípulo de Zaplana. Cuando este se va de ministro deja al cargo de la concesión por la cual ha sido condenado a diez años de cárcel (las ITV) a Mazón. Y me parece que poco se habla del vínculo del señor Mazón con Zaplana. No he escuchado a Mazón condenar, ni expulsar, ni repudiar al señor Zaplana.

-Ábalos dice que ha sido alguien (“un gilipollas”, dice literalmente) utilizado por Cerdán y Koldo, que introdujeron en el ministerio una dinámica corrupta que traían de Navarra. ¿Usted se lo cree?

-Yo, de Ábalos, permítame que no me crea nada.

-Lo que sucede es que Ábalos y Cerdán han sido los dos últimos secretarios de organización del PSOE y pesan sobre ellos acusaciones muy contundentes. Eso no es una anécdota, ¿no?

-El primero, Ábalos, no sale por un tema de corrupción. Ahora hemos conocido que eran Zipi y Zape. Pesan sobre ellos indicios que nos repugnan, pero sobre Mazón pesan 228 muertos porque decidió que un día de alerta roja en el que el 112 recibió hasta 19.000 llamadas de auxilio, él podía estar en el bar.

-¿Cree que esta estrategia de poner el foco en la corrupción y los errores del PP como respuesta no puede llevar a la conclusión de que los dos grandes partidos tienen una losa de mala actuación?

-Es que necesito expresar que esto que nos está pasando con Ábalos, Koldo y Santos está muy mal y lo condenamos, pero no puede tapar la negligencia de todo un gobierno que estaba en El Ventorro, ni la complicidad del señor Feijóo. No nos pueden dar lecciones. La gente tiene que saber que no actuamos igual ni internamente ni fuera. Aquí la mala gestión del PP ha costado vidas.

"Yo nunca fui la candidata de Santos Cerdán (a liderar el PSPV)"

-¿Usted es líder del PSPV gracias a Santos Cerdán?

-Soy líder del PSPV gracias a la militancia del PSPV.

-Demos un giro a la pregunta: ¿fue la única candidata a liderar el PSPV gracias a Santos Cerdán?

-Yo nunca fui la candidata de Santos Cerdán.

-¿Era alguno de los otros candidatos?

-En el Partido Socialista nos presentamos a congresos...

-Sí, pero el arreglo, por decirlo de alguna manera, de aquella situación se hizo en presencia de Cerdán y en su despacho en Ferraz.

-Yo le puedo decir que entré como precandidata y salí como secretaria general con un presidente y un vicesecretario general por ese acuerdo.

-¿Visto lo visto, quizá hubiera sido mejor ir a primarias?

-Yo me he sometido ya dos veces a un congreso del PSPV. Y me gustaría aclarar que me presenté porque una parte muy grande de este partido me lo pidió. He sido alcaldesa de Gandia, soy la ministra valenciana y mi federación mayoritariamente me hizo saber que me necesitaba y que tenía que dar un paso. Lo hice por esta federación y me siento muy legitimada como secretaria general.

-Uno de los tres precandidatos, Alejandro Soler, aparece citado en una conversación entre Koldo y Cerdán. ¿Usted está convencida de que está libre de culpa, como él ha defendido?

-Lo que yo no voy a hacer nunca es someter a juicio a nadie sobre el que no haya pruebas o informes. Pero tampoco va a pasar nunca que si hay indicios certeros no se tomen decisiones. Seré igual de implacable. Por ahora no los hay.

-¿En un país normal, en condiciones normales, con una crisis como esta, no tocarían elecciones y consultar a la ciudadanía?

-Usted habla de crisis y a mí me gustaría recordar que este gobierno es bueno para España. Está haciendo que haya más gente joven y más mujeres trabajando que nunca, que los pensionistas cobren conforme al IPC, estamos invirtiendo más que nunca en ciencia, los jóvenes ya no se van, somos el país que más crece de la UE. Sí, estamos viviendo un momento de crisis por estos casos de corrupción, pero creo que este gobierno de coalición es el único que puede dar solución a esta crisis, igual que ha hecho con otras.

Morant, durante la entrevista. / Ana de los Ángeles

-Aquí al lado hay un cartel de ‘Volem votar’. Parece contradictorio que se pidan elecciones en la Comunitat Valenciana y en España, no.

-Mire, Feijóo no consigue presentar una moción de censura ni la presentará nunca. No es el caso de la C. Valenciana, donde hay una mayoría parlamentaria y un gobierno que se conformó con la ultraderecha y ha dejado 228 muertos por una gestión negligente. Lo dicen las víctimas y la jueza.

-El gobierno valenciano ha sacado unos presupuestos que el de España no logra aprobar y algunos socios de investidura están siendo muy críticos con la situación actual.

-No he escuchado a ninguno de ellos pedir elecciones. Y sí, Mazón ha vendido la Comunitat Valenciana para tener unos presupuestos y para aguantar en la silla. La decencia no se compra a través de unos presupuestos con Vox.

"¿Dejar el ministerio? Considero que soy más útil para los valencianos en el Gobierno de España"

-¿Se plantea dejar el ministerio para dedicarse por entero a la Comunitat Valenciana en los próximos meses?

-Le hago una enmienda. Considero que soy más útil a los valencianos formando parte del Gobierno de España. Nunca antes la sociedad valenciana había tenido tanta influencia ni tanto peso en el Gobierno. Le aseguro que cada día me despierto en Valencia, Alicante, Bruselas o Madrid sabiendo que aparte de ministra soy secretaria general de los socialistas valencianos. Créame si le digo que mi partido y yo consideramos que soy más útil haciendo de ministra y secretaria general, que no es incompatible.

-¿A pesar de esa influencia no ha habido voluntad para una reforma de la financiación autonómica? ¿Lo vive como un fracaso?

-Si quiere el señor Mazón, yo le puedo acompañar a la calle Génova. El problema de la C. Valenciana es el PP, que tiene 13 modelos de financiación diferentes.

-¿Y el PSOE, no?

-No. De hecho, se criticó mucho el acuerdo entre el PSC y ERC y yo lo suscribo para la Comunitat Valenciana. Es un acuerdo en el que tiene que haber una financiación justa.

-Y singular.

-Singular, sí, que reconozca las singularidades territoriales. Pero lo que también dice ese acuerdo es que el dinero tiene que ir a asegurar los servicios públicos. Es lo que está ocurriendo en Cataluña y lo que no está ocurriendo en la C. Valenciana. También hay un compromiso de una fiscalidad justa. Por tanto, no es un tema solo de modelo de financiación. Mazón es el presidente que más dinero está teniendo por parte del Gobierno de España de la historia.

-Las farmacias han dejado de cobrar del Consell. ¿Cuándo prevé el Gobierno pagar el FLA extraordinario?

-El Consell ya no sabe qué excusas buscar para justificar sus impagos. El problema no es la falta de recursos. Es la mala gestión y la incompetencia del Consell.

-La financiación es una cuestión también de estructura, de subsanar un modelo nocivo, ¿no?

-Cuando le he dicho una enmienda no significa que no esté de acuerdo con la necesidad de un nuevo modelo de financiación. Lo que digo es que no es un tema del Gobierno de España. Soy ministra y he aprobado por dos veces en Consejo de Ministros la actualización de las entregas a cuenta, pero decayó en el Congreso de los Diputados con el voto contrario del PP. No acepto la simplificación de que esto es un tema que solo concierne al Gobierno de España. Porque además en el próximo congreso del PP no hay un modelo de financiación.

-¿Si el señor Mazón le propusiera ir juntos con el resto de la sociedad civil valenciana a exigir una financiación justa ante el Gobierno, lo haría?

-Volvemos al error de que el Gobierno de España es el que tiene que conceder o no un modelo de financiación.

"No voy a ir de la mano del señor Mazón mientras baja los impuestos a los que más tienen y recorta los servicios públicos. Yo estoy de la mano del presidente Sánchez"

-Vayan al Gobierno y luego a la sede del PP si quieren.

-El señor Sánchez se lo ha ofrecido a Feijóo: hablar de temas que importan. Pero el único proyecto que tiene el PP donde gobierna, y también Mazón, es confrontar con el Gobierno de España. Y yo no voy a ir de la mano del señor Mazón mientras baja los impuestos a los que más tienen y recorta los servicios públicos. Yo estoy de la mano del presidente Sánchez, que defiende unos servicios públicos de calidad.

Diana Morant en la sede del PSPV. / Fernando Bustamante

-¿Se siente objeto de una persecución como miembro del Gobierno?

-Hay un sentimiento real, con el que sintonizo, de personas que están decepcionadas, y después hay un sentimiento interesado y articulado por parte de la derecha y la ultraderecha para intentar tumbar a un Gobierno legítimo. Pero yo salgo a la calle con la cabeza alta, Mazón sabe que no puede hacerlo.

-¿Si las encuestas dijeran que Pilar Bernabé tiene más opciones que usted para ser presidenta de la Generalitat daría un paso al lado?

-Bernabé seguramente fue una de las personas que más me insistió para que fuera secretaria general de los socialistas valencianos. A Bernabé la conoce todo el mundo en la C. Valenciana y puede ir con la cabeza bien alta. Tiene mi total apoyo para lo que ella ha decidido, que es ser la candidata en València, y compartimos la necesidad de echar a la señora Catalá y a Mazón.