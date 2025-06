Las declaraciones de cargos de Moncloa que usa Peinado para apuntar a Bolaños: ninguno aclaró la contratación de la asistente de Begoña

El juez Juan Carlos Peinado, que ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se apoya en la declaración de un ex cargo en Moncloa, Raúl Díaz, para imputar un delito de falso testimonio en relación con la contratación de Cristina Álvarez, asistente de la esposa del Pedro Sánchez en Moncloa.

Además de Díaz, otras dos personas con responsabilidad en Presidencia del Gobierno en 2018, cuando se produjo el nombramiento, han sido interrogados por el juez sobre este asunto, pero ninguno de ellos ha llegado a aclarar quien ordenó 'fichar' a Álvarez, por lo que no han podido contradecirse con lo manifestado en su día, como testigo, con el actual ministro, según se deduce de las actas de declaración y defienden desde el Gobierno. En todo caso, se trataría de un cargo de libre designación, no sujeto a concurso ni oposición alguna.

En el mismo sentido se ha manifestado públicamente el propio Bolaños, que se acoge a la literalidad de su declaración del pasado 16 de abril como testigo en la causa para argumentar que "jamás" declaró algunas de las cuestiones en las que se basa exposición razonada, como que atribuyó a Raúl Díaz el nombramiento de la asistente Cristina Álvarez.

En la resolución que eleva al Supremo, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 acusa a Bolaños de mentirle y también le atribuye una presunta malversación, por permitir que Álvarez cobre también por realizar labores privadas para Begoña Gómez relacionadas con su cátedra en la Universidad Complutense, lo que excedería su contrato público como asistente personal de la esposa del presidente del Gobierno.

El juez Juan Carlos Peinado en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla. / José Luis Roca

Textualmente, la exposición razonada dice que Bolaños, estando bajo juramento el pasado 16 de abril, y "tras ser preguntado en reiteradas ocasiones por la persona, en concreto, que propuso y/o realizó el nombramiento de la persona de Cristina Álvarez Rodríguez, como asistente de María Begoña Gómez Fernández, (en el momento de dicho nombramiento, Esposa del actual Presidente del Gobierno), manifestó en todo momento, tras negar que hubiera sido el declarante, y ahora investigado, que no conocía el nombre de dicha persona, indicando que sería el responsable de la misma” (sic).

Por esta razón se suspendió la declaración, "a los efectos de que, por el testigo, ahora investigado, se recabara la información necesaria para poder contestar adecuadamente a lo que se le venía preguntando”.

"La persona que realizó el nombramiento"

Y “trascurrido el tiempo que se consideró razonable (algo más de media hora), para la obtención de los datos necesarios […] el testigo, ahora investigado, manifestó que la persona que había realizado el nombramiento, era el que había realizado un certificado, que ya había sido remitido al Juzgado de Instrucción número 41, en concreto, la persona de Raúl Díaz Silva”, prosigue la exposición razonada, en relación con el coordinador de nombramientos en Moncloa.

En días posteriores, Díaz Silva compareció hasta dos veces ante el juez. La primera ocasión fue el pasado 14 de mayo, y nuevamente, el día 28 del mismo mes. "Y en esas declaraciones también manifestó que él no había sido quien realizó el nombramiento, siendo, por tanto, incierta la declaración, que el investigado Félix Bolaños García", concluye el titular del Juzgado de Instrucción número 41.

"Yo no llevo ese tema, señoría"

El cotejo de las declaraciones de Raúl Díaz no permite, sin embargo, llegar a una conclusión tan concluyente. Preguntado en su primera declaración ante el juez sobre quién nombró a Cristina Álvarez, el ex cargo en Moncloa dijo que lo desconocía, y esa fue la razón por la que se le concedieron unos días para que se ilustrara en las oficinas de la Secretaría General de la Presidencia. En su segunda comparecencia Díaz declaró que no tenía que saber quién nombró a Álvarez porque no era de su competencia. "Yo no llevo ese tema, señoría".

Es decir, Bolaños le citó como coordinador de este tipo de designaciones de cargos de confianza en el Gobierno, pero no le atribuyó jamás este nombramiento en concreto, como insistió este martes en sus declaraciones públicas.

Tampoco pudieron aclarar quién fue el responsable último del nombramiento de Cristina Álvarez otros dos ex cargos de Moncloa que acudieron a testificar ante peinado. Uno de ellos es el exvicesecretario de Presidencia Alfredo González Gómez, quien en su declaración ante el juez Peinado dijo no recordar haber firmado el documento en el que se formalizaba el nombramiento de Álvarez, ya que durante su etapa Presidencia del Gobierno, firmó muchas propuestas de nombramiento de personal. "Yo en el ejercicio de mis competencias me limitaba a trasladar esas propuestas al órgano competente", manifestó, sin aclarar, por lo tanto, el origen de esta propuesta concreta.

Tal y como informó en su día EL PERIÓDICO, González Gómez reconoció ante el juez que no conocía a Álvarez y tampoco recordaba quien le dio sus datos. Relató que al llegar a Moncloa con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez se nombraron entre 80 y 90 cargos de confianza, unas personas que en su mayoría no recuerda. El juez manifestó entonces desconocía que para designarlos no se requiere currículum, y ello causó asombro entre los abogados asistentes a la comparecencia, ya que parecía que Peinado desconocía los pormenores de las designaciones de cargos de confianza.

Algo parecido ocurrió con Francisco Martín, actual delegado del Gobierno en Madrid, que fue superior de Álvarez como secretario general de presidencia, y fue imputado por Peinado a pesar de que el año en el que fue nombrada la asistente, en 2018, él aún no estaba en Moncloa, donde llegó dos años después. Se limitó a aportar que nunca tuvo constancia de que la asistente incumpliera las funciones para las que fue designada.