Felipe González amenaza con dejar de votar al PSOE si el Constitucional avala la ley de amnistía

Si el Tribunal Constitucional avala este jueves la ley de amnistía, como se prevé que hará, Felipe González dejará de votar al partido que lideró entre 1979 y 1997. El expresidente del Gobierno, siempre crítico con Pedro Sánchez desde que este recuperó el mando del PSOE frente a Susana Díaz y después alcanzó la Moncloa, ha dejado claro que se encuentra a un paso de renegar por completo de la formación.

En una entrevista en Onda Cero, González ha vuelto a pedir a Sánchez, en el momento más complicado de su carrera política tras el escándalo de corrupción de Santos Cerdán, su número tres en el partido hasta hace dos semanas, a que convoque elecciones y dé paso a otro candidato que “reponga la imagen” del PSOE. "Me gustaría votar al PSOE reconocible, identificable, que tenía vocación de mayoría y que hacía política socialdemócrata", ha dicho el antiguo líder socialista, que ha vuelto a apostar por Eduardo Madina. "Sigue siendo mi candidato, pero no lo quiero matar. No he tenido buena suerte. He apostado por candidatos que no han salido”, ha dicho González. Madina, que ha dejado la política y trabaja en la empresa privada, ha asegurado a su entorno que no tiene ninguna intención de volver a presentarse para liderar el PSOE, tras perder frente a Sánchez en las primarias de 2014.

Así que ese no es un escenario probable. Sí lo es, en cambio, que el TC avale este jueves la ley de amnistía del ‘procés’ independentista catalán, tras la ponencia que ya prefiguraba esta decisión hace unas semanas. Para González, la norma es una “barrabasada” y una “vergüenza”.

"Si esto se consolida tal como lo ha predicho el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez), conmigo nunca contará nadie que haya participado en esto, que es pedirle perdón a los que han hecho la barrabasada. No es perdonarlos, es pedirles perdón. Es el Estado el que se somete", ha argumentado el expresidente del Gobierno, quien también ha mostrado su creciente cercanía a Alberto Núñez Feijóo, a quien suele criticar mucho menos que a Sánchez. "Le tengo cierto aprecio a Feijóo, pero viéndole hacer figura con [Carlos] Mazón o [Santiago] Abascal... ¿Por qué no le pide la mayoría a los ciudadanos?", se ha preguntado, sin cerrar la puerta a terminar votando al líder del PP.