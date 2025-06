Los seis indicios de la UCO que sitúan a Santos Cerdán en el epicentro de trama corrupta

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha ordenado el ingreso en prisión provisional del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por los "consistentes" indicios de delito contra él hallados tanto en los registros de la Guardia Civil a las empresas y domicilios del entorno de la trama de adjudicaciones públicas a cambio de mordidas como de las grabaciones intervenidas a Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.

"Presión" por adjudicaciones

Los investigadores de la UCO consideran que Cerdán y Koldo García, que se conocieron en 2013 en el Partido Socialista de Navarra (PSN), comenzaron a amañar contratos en la comunidad foral a partir de 2016. En concreto los agentes ponen el foco en las adjudicaciones de Mina Muga y el polideportivo Navarra Arena de Pamplona a la entonces pequeña constructora Servinabar 2000 SL, que llevó a cabo las obras junto a Acciona.

Los agentes estiman que Cerdán habría tenido un papel clave como "mediador" para que la constructora obtuviera los contratos. La UCO ha hallado numerosos mensajes de WhatsApp cruzados entre Koldo y Cerdán donde este último se interesaba por las obras dadas a diferentes empresas. En un mensaje del 4 de abril de 2019, por ejemplo, Cerdán se habría interesado por la obra de la autovía A-68 en Logroño y le habría trasladado "la presión" de terceros para que saliera adelante la licitación.

Dueño de Servinabar

Se da la circunstancia de que Cerdán es dueño de la empresa a la que se dieron las primeras adjudicaciones bajo sospecha. Los agentes intervinieron en el domicilio del empresario Joseba Antxon, alias 'Guipuchi', dueño de Servinabar, una escritura de compraventa de participaciones sociales con fecha de 1 de junio de 2016 entre Cerdán y Antxon por la que el ex dirigente de PSOE obtuvo el 45% de la empresa que iba a recibir meses más tarde adjudicaciones millonarias, entre ellas la obra de túnel de Belate, licitada por 72 millones de euros.

Los agentes consideran que "Cerdán tenía poder de decisión sobre las sociedades Servinabar y Noran Coop para aspectos tan relevantes como la ejecución de pagos, suministro de otros servicios y bienes a cargo de las sociedades como vehículos y teléfonos e incluso el alquiler de una vivienda en Madrid". Cerdán, que ha negado ninguna vinculación con la empresa, llegó a participar en 2019 en una reunión clave del Ministerio de Fomento con el Gobierno de Navarra donde se dio un impulso a la obra de los túneles de Belate sin pertenecer a ninguna de las administraciones.

Negociaba las mordidas

En las grabaciones de Koldo García a José Luis Ábalos y Santos Cerdán quedaría demostrado, segun recoge el fiscal Luzon, que el primero exigía el dinero que aseguraban que se les adeudaba "y Cerdán se encargaba presuntamente de gestionar el monto y los pagos".

En una de las conversaciones intervenidas, Koldo y Cerdán coincidían en que Ábalos habría percibido un total de 550.000 euros por dos adjudicaciones en Murcia, a los que se sumarían 70.000 euros correspondientes a la denominada "bajera", que en esta ocasión fue calificada como "un regalo". "Del análisis comparativo con la conversación mantenida el 21 de enero de 2021 se deduce que, en el transcurso de un año, se habría efectuado un pago adicional de 50.000 euros a Ábalos", explican los agentes de la UCO, que destacan que la discrepancia entre Koldo y Cerdán residía "en el importe que permanecería pendiente y que Koldo cifraba en 450.000 euros".

"550.000 y de ahí descontamos. Entonces lo de Sevilla, le diré que me lo pongan por escrito sino y te lo doy, ¿vale?", contesta Santos Cerdán, que es interrumpido por Koldo García: "No, no, dáselo a él, yo no quiero problemas".

Intermedió para cobrar una deuda

En otra conversación que Cerdán y Koldo mantuvieron el 2 de febrero de 2022, el ex asesor de Ábalos le advierte de que un amigo común, ingeniero de minas, amenazaba con dar a conocer unos mensajes en los que aparecía él, si Guipuchi no le pagaba el dinero que decía que le debían. Aunque el expolítico socialista comienza negando cualquier posibilidad de que exista algo en su contra, le termina diciendo al exasesor de Ábalos que se ocuparía.

Temor por si alguien "cuenta lo que hay"

En otro de los mensaje Koldo le advirtió a Cerdán que "tenían un problema" porque el Secretario de Estado de Infraestructura, Pedro Saura, quería cesar a la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y al director general de Carreteras, Javier Herrero, los dos señalados por la UCO por ser la puerta de entrada de esta presunta organización criminal para conseguir el amaño en los contratos. Cerdán mostró su temor porque podía "contar lo que hay". De acuerdo a las conversaciones intervenidas, el ex dirigente del PSOE habría llegado a maniobar para echar a Pedro Saura del Ministerio de Transportes.

La protección de un guardia civil

En una de las conversaciones intervenidas, quedaría apuntalada la existencia de una trama, ya que incluso contaban con su propio sistema de protección. Koldo informó en 2023 al entonces secretario de Organización del PSOE que el comandante de la Guardia Civil "Rubén [Villalba] es nuestro y está en Venezuela, en la embajada de Venezuela, cobrando los 20.000 euros al mes durante cuatro años".

La UCO acusa a Rubén Villalba de cobrar de los integrantes de la trama a cambio de proteger a la presunta organización criminal. En siete años, el agente y su esposa ingresaron en sus cuentas hasta 156.000 euros en metálico. En cuanto a su papel en la red corrupta, por un lado, Villalba garantizaba la seguridad de sus miembros, incluidas las comunicaciones; mientras que por otra "protegía los actos de corrupción propios de la operativa delictiva", dice la Guardia Civil.