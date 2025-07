El Gobierno responde al juez del caso Cerdán que “no hay ningún indicio” de financiación irregular del PSOE

"Las cuentas del PSOE están chequeadas y no tienen ninguna tacha". La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha tratado de alejar cualquier sombra de sospecha sobre financiación irregular de su partido después de que el juez del caso Cerdán, en su auto en el que envió a prisión al ex secretario de Organización, apuntase a a "la idea de que más personas, físicas o jurídicas, además de los señores Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado con las tan mencionadas adjudicaciones, eventualidad que, desde luego, no puede ser descartada en este momento".

"No hay ningún indicio que apunte hacia esa dirección", zanjó Alegría en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, amparándose en el Tribunal de Cuentas y las auditorías externas. El auto en el que el juez del alto tribunal justifica el ingreso en prisión sin fianza de Cerdán no cita al partido como tal. Únicamente alude a las siglas PSOE en dos ocasiones, y lo hace en relación con las excusas dadas por el que fuera su alto dirigente de hace tan solo unas semanas para tratar de conjurar los indicios contra él.

"El Partido Socialista desde el año 2010, sin estar obligado por ley, viene haciendo distintas auditorías. No solamente, por supuesto, entrega sus cuentas al Tribunal de Cuentas, sino que desde el año 2010 hay auditorías externas", defienden desde el Gobierno. La financiación irregular es una línea roja de los socios para mantener su apoyo al Ejecutivo.

"Imagen desgarradora"

Como ya hizo Pedro Sánchez este lunes, tras conocerse la decisión del juez de enviar a prisión sin fianza a quien hasta hace poco más de dos semanas era su mano derecha, la portavoz del Gobierno ha defendido que el PSOE ha actuado "con contundencia". Sobre la imagen de Cerdán entrando en prisión, Alegría se refirió a una "imagen desgarradora" y aseguró que eran "conscientes que que esta imagen era posible, consecuencia de unos hechos absolutamente bochornosos, absolutamente terribles".

Frente a ello, y en línea de empatizar con las demandas de sus socios, desde el Gobierno anticipan su intención, de cara al comité federal del PSOE y de la comparecencia de Sánchez el próximo 9 de julio en el Congreso, de su "determinación en seguir trabajando para combatir la corrupción", con "máxima transparencia y dando todas las explicaciones que sean oportunas".