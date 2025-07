Cerdán seguirá cobrando la indemnización de diputado pese a su entrada en prisión

Santos Cerdán ha tardado menos de 20 días en estar sentado en su escaño, al cual renunció, a estar ocupando una cama en la cárcel de Soto del Real. La nueva situación del exsecretario de Organización del PSOE, presuntamente líder de la trama de corrupción del 'caso Koldo', ha llevado al PP a reclamar al Congreso que no abone al exdirigente socialista los cerca de 20.000 euros que le corresponden en concepto de indemnización tras su paso por la Cámara baja. No obstante, fuentes cercanas a la presidencia del Congreso señalan que no es posible hacerlo.

Por segunda vez en las últimas semanas, el PP ha enviado un escrito a la Mesa de la Cámara baja -con mayoría de PSOE y Sumar- reclamando que "paralice el pago solicitado" por Cerdán, el cual asciende a 19.400 euros en seis mensualidades. Este cálculo corresponde al sistema recogido en el reglamento del Congreso que tasa la indemnización por dejar el acta -los diputados no cobran paro- en una mensualidad por cada año de mandato y hasta un máximo de veinticuatro mensualidades.

No obstante, los conservadores exigen que se impida el abono de dicha indemnización y esgrimen que "el hallazgo por parte de la Guardia Civil de un contrato de compraventa, según el cual Santos Cerdán sería propietario desde 2016 del 45% de la empresa Servinabar", habría impedido a Cerdán ejercer como diputado al incumplir la normativa en materia de incompatibilidades. Así, el PP reclama a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que informe de todas estas circunstancias a la Sala Penal del Tribunal Supremo que juzga a Cerdán para que "inicie alguna actuación, en caso de que lo considere oportuno".

Sin embargo, fuentes cercanas a Armengol insisten en que las indemnizaciones son un "tema de tramitación administrativa", por lo que se conceden de manera automática, que hay que respetar la "presunción de inocencia" y que no es posible paralizar el pago si sobre el exdiputado no pesa una sentencia condenatoria que conlleve un embargo de bienes o un requerimiento de Hacienda para hacerlo. Así, Cerdán seguirá cobrando esta indemnización durante seis meses.