Última hora de la UCO, Santos Cerdán, Ábalos, caso Koldo y Adif, en directo

"No me he llevado ni un euro" y "el PSOE tampoco"

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán defendió el pasado lunes ante el instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS) que era "inocente", asegurando que ni él ni el PSOE se habían llevado "ni un euro" de las presuntas mordidas a cambio de obra pública, al tiempo que denunció que su "único delito" había sido ayudar a "formar un Gobierno de izquierdas", declarándose víctima de una "persecución política". "Me considero inocente y quiero dejar claro que yo no me he llevado ni un euro, ni el Partido Socialista tampoco", dijo al magistrado Leopoldo Puente, según su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, y que concluyó con su ingreso en prisión provisional por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.