Así te hemos contado el Congreso Nacional del PP y el Comité Federal del PSOE

Mensaje de Feijóo a los nacionalistas: "Siempre les hemos ganado en Galicia, no les daré lo que no quiero"

"¿Qué pasará si nos faltan votos para la investidura? No voy a dar al independentismo lo que no quiero. No voy a dar nada que no se haya firmado aquí. Siempre hemos ganado al nacionalismo en Galicia, por eso no se me da bien someterme", recalca Feijóo. "¿Cuál será la relación con los nacionalistas? Claridad y vigilancia. Es mejor ser claros: fuera de la ley y de la Constitución, nada de nada", indica el presidente del PP. "Las minorías deben ser respetadas, pero no pueden marcar el rumbo de la nación, más aún si persiguen la destrucción de España. Quien quiera sumarse a la mayoría será bienvenido".