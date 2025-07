La relación entre socios de Gobierno, congelada: Sumar niega contactos con el PSOE a 48 horas de que hable Sánchez

La relación de los socios de Gobierno permaence en stand by durante la mayor crisis política de la legislatura. La reunión fallida de PSOE y Sumar la semana pasada fue el último contacto entre ambos sectores, sin que se hayan producido desde el miércoles más comunicaciones. Una falta de interlocución que se mantiene a menos de 48 horas de que comparezca Pedro Sánchez en el Congreso, donde anunciará medidas de Gobierno que en Sumar aspiran a acordar previamente.

El encuentro entre socios de coalición exhibió la falta de entendimiento sobre cómo abordar la crisis. Mientras el PSOE quiere limitar las propuestas al ámbito de lucha contra la corrupción y reservar para septiembre las medidas de carácter social -tal como avanzó EL PERIÓDICO-, los de Yolanda Díaz reclaman impulsar ya medidas de carácter social que, consideran, llevan el sello de Sumar. Están dando prioridad a la retribución de cuatro de las ocho semanas de permisos parentales para el cuidado de hijos, y este mismo lunes el ala minoritaria del Gobierno anunció que se aprobará este mes de julio en Consejo de Ministros, pese a no tenerlo acordado con los socialistas. Un anuncio que es en realidad un órdago para presionar a los socialistas en este sentido.

El ministro Ernest Urtasun cargó duramente contra los socialistas tras la reunión de socios de Gobierno, criticando el "inmovilismo" por la falta de avances concretos y apuntando a que "no son conscientes de la gravedad". Después del choque, no ha habido más negociaciones entre ambas fuerzas. Así lo ha confirmado la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, que a preguntas de los periodistas aseguró que "el PSOE no se ha puesto en contacto con nosotras".

En Sumar llevan días reclamando a los socialistas "pactar" las medidas que anuncie el presidente este miércoles, y fuentes de la coalición confían en que en las próximas horas se produzcan comunicaciones con el ala socialista para acordar el alcance de estas propuestas. Distintas voces de la coalición Sumar avanzan que los socialistas parecían tener "buena disposición" a incluir su agenda entre los anuncios de Sánchez, y confían en que responda a sus exigencias, aunque critican la falta de concreción que se ha producido hasta ahora.

Este lunes, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, se mostró seguro de que en las próximas horas se produirán "contactos con el PSOE", según afirmó en declaraciones a periodsitas en el Congreso, aunque sin aclarar si es un compromiso del ala socialista o si es un deseo de su formación. En función de qué diga el presidente el miércoles, apuntan desde IU, entrarán a "valorar" la nueva situación de lGobierno

En Sumar, pese a pedir "pactar" la comparecencia, también reducen este acuerdo a ver recogidas sus propuestas en la comparecencia de Sánchez, pidiendo incluirlas entre los anuncios gubernamentales. En caso contrario, advierten, sólo "hablará en nombre de una parte del Gobierno", aunque no aclaran cuáles podrían ser las consecuencias de esta situación. Este sábado, Movimiento Sumar reunirá a su máximo órgano de dirección política, el grupo coordinador, para hacer un "debate sereno" sobre "el momento de extrema gravedad", tras estallar el caso de Santos Cerdán y sumir al PSOE en una profunda crisis.