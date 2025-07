Tellado aclara que Feijóo no formará un gobierno de coalición con ministros de Vox

Alberto Núñez Feijóo no gobernará con Vox. Tras las palabras de este domingo del líder del PP aspirando a conformar un gobierno en solitario tras las próximas elecciones, el recién elegido secretario general de la formación, Miguel Tellado, ha aclarado este lunes que ese deseo de Feijóo es un "compromiso" y que "no habrá un gobierno de coalición", descartando cualquier posible acuerdo futuro con Santiago Abascal que implique la entrada de ministros de Vox en el Consejo de Ministros.

En su primera rueda de prensa desde la sede de Génova como secretario general del PP, Tellado ha arremetido duramente contra Pedro Sánchez, ha dado por terminada la actual legislatura y ha hablado sobre la "incomodidad" que detecta entre los socios parlamentarios del Gobierno. Sin embargo, preguntado hasta en tres ocasiones sobre si el deseo de Feijóo de gobernar en solitario, algo que defendió el domingo con la dicotomía "O Sánchez o yo", era un compromiso firme de no construir un hipotético gobierno con Vox, Tellado se ha mantenido en la ambigüedad.

"Feijóo quiere un gobierno en solitario, monocolor, sólido y unido", ha dicho y repetido en todas las ocasiones, evitando elevar ese deseo a la categoría de promesa. Sin embargo, al final la rueda de prensa y en conversación con los periodistas, Tellado ha aclarado sus palabras, asegurando que "el compromiso de Feijóo es un gobierno en solitario" y que "no habrá un gobierno en coalición", pese a que esto pueda conllevar una repetición electoral si el PP no logra la mayoría necesaria para alcanzar la Moncloa. Eso sí, el líder de los populares también dejó claro este domingo que no podrán ningún "cordón sanitario" a la formación de extrema derecha y cerrará acuerdos con Abascal.

La experiencia de Sánchez

Durante la rueda de prensa y ante las cuestiones de los periodistas, Tellado ha recalcado que el trabajo del partido pasa por construir un escenario en el que sea posible ese gobierno en solitario. "Vamos a trabajar para conseguir ese gobierno forjando una gran mayoría de españoles que crean que el cambio pasa por concentrar el voto de centro derecha en el PP". "Se decidirá entre Feijóo y Sánchez, no hay más opciones y todos los que quieran echar a Sánchez deben votar al PP y a Feijóo", ha insistido a continuación.

Tellado, al igual que hizo Feijóo en sus intervenciones en el 21º congreso del PP celebrado este fin de semana, ha defendido este rechazo a conformar un gobierno bicolor en la "patética" experiencia ofrecida por los ejecutivos de Sánchez con Unidas Podemos, primero, y con Sumar, después. "España no merece un Gobierno dividido", ha dicho, antes de apuntar que las confrontaciones entre ministros son "lamentables".

La comparecencia del miércoles

Sin salirse del registro habitual que ha mantenido estos últimos años como portavoz del PP en el Congreso, Tellado ha atacado duramente a Sánchez. "Feijóo lidera un partido de centro reformista, mientras que Sánchez lidera un partido de centro penitenciario", ha dicho, asegurando que ya no hay nadie en España que se crea al presidente del Gobierno. Así, se ha mostrado expectante sobre cómo encarará el presidente del Gobierno su comparecencia en el Congreso del próximo miércoles, donde se celebrará un pleno monográfico sobre los presuntos casos de corrupción del PSOE a las 9 de la mañana y otro, ya por la tarde, sobre asuntos internacionales.

"Nos hablará de la única trama de la que sabe y sabe mucho, de las tramas de corrupción", ha apuntado Tellado que ha aseverado que la "única medida eficaz" que puede presentar Sánchez en la Cámara baja es "su dimisión". Además, ha menospreciado el congreso federal que celebró el PSOE el pasado sábado, donde Sánchez anunció una serie de medidas contra la corrupción que se vieron opacadas por las acusaciones a Paco Salazar de "acoso sexual" y su consecuente dimisión. "La renovación ha quedado en un simple remiendo porque el PSOE tiene tal boquete que no hay parche que lo arregle", ha subrayado.

Al margen de lo que diga Sánchez en su comparecencia del miércoles, los conservadores estarán también muy atentos a los socios del Gobierno. Tellado, que la semana pasada realizó una ronda de contactos en la que no logró el apoyo de ninguno de los aliados a una moción de la censura, ha apuntado que hay "una incomodidad creciente" entre estas formaciones y habrá que esperar al miércoles ver si son "complacientes" con Sánchez. "Les corresponde a ellos si quieren seguir apoyando a un Gobierno zombi, a un presidente que ya no preside absolutamente nada", ha dicho, trasladando una vez más la presión a estos partidos.