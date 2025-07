Sémper: “Quiero que la palabra ‘cáncer’ se pueda verbalizar en el espacio público con más naturalidad”

Borja Sémper, portavoz nacional del PP, ha dado una entrevista este martes en Onda Cero en la que ha comentado cómo está viviendo el cáncer que le han detectado los médicos. El político vasco (49 años) ha dicho que por ahora se siente capaz de "dar fuerza" a su entorno familiar, aunque es consciente de que el tratamiento y el proceso que tiene por delante puede tener etapas tristes y de bajón. "Me han dicho que tengo que pensar en el día a día. Levantarme por la mañana y decir 'Vamos a por ello'. Yo no me engaño. Voy a intentar cierta actividad física, seguir leyendo, esa promesa aplazada de abandonar Twitter...", ha dicho medio en broma, mostrando ese carácter alegre que le está ayudando a llevar la enfermedad. "Hago bromas y recurro al humor negro, aunque intento no hacerlas delante de mi mujer", ha comentado sobre la actrriz Bárbara Goenaga, a la que ha agradecido su apoyo y su insistencia para que se hiciera el chequeo rutinario en el que se le diagnosticó el tumor cancerígeno "en fase muy primigenia".

Sémper reveló el lunes, en la habitual rueda de prensa en la sede del PP, que le han detectado esta enfermedad y va a tener que someterse a un tratamiento que le va a obligar a desaparecer algunos días de la primera línea de la política, aunque su intención es seguir trabajando en la medida que pueda. El diputado ha explicado que tomó la decisión de dar a conocer esta noticia personal para "ayudar a que la palabra 'cáncer' sea menos maldita" y que cualquier enfermo pueda tener menos "vértigo" a contárselo a su entorno. “Quiero que la palabra ‘cáncer’ se pueda verbalizar en el espacio público con más naturalidad”, ha dicho en los micrófonos de Onda Cero, donde durante algunos años participó en uno de los programas de manera asidua.

El valor de la prevención

El portavoz nacional se ha referido a los "cinco terribles días" que pasó entre la detección del tumor y la prueba que determinó que está muy localizado y en fase "muy primigenia". Esos datos arrojan un pronóstico bueno de curación, ha subrayado. En ese contexto ha insistido en el valor de la "prevención" en una enfermedad como esta, un asunto que ha hablado, ha añadido, con Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP. Sémper ha comentado que su jefe no ha querido hablar de posibles sustitutos en la portavocía del partido. "Cuando se lo dije me respondió: 'Vamos dando pasos, tú tranquilo, ocúpate de lo que te tienes que ocupar e iremos viendo. No pasa nada. Ya vamos viendo", ha explicado.

El diputado vasco ha dicho que no descarta pedir "apoyo psicológico" cuando sea necesario para que "profesionales que saben de lo que hablan porque lo han estudiado" le ayuden a tener la cabeza "lo más centrada posible".

Bromas sobre las elecciones

En la entrevista, Sémper ha mostrado en varios momentos su sentido del humor. "Llevo meses reclamando que Sánchez disuelva las Cortes y convoque elecciones y en este momento me quiero enmendar. ¡Espera, Pedro, no lo hagas, espera que me cure, que vuelva al tajo y entonces convoca elecciones! Insisto para las agencias [de noticias]. Esto no es una declaración política", ha bromeado. "Si convoca elecciones sería bueno para España, pero malo para mí porque quiero estar presente, aunque como priorizo a España, nada, que convoque elecciones...", ha seguido.

Sémper confía en que la charla en la radio, de más de media hora, haya servido también a los amigos y familiares de los enfermos de cáncer a saber lo que pasa por la cabeza de alguien que está padeciendo la enfermedad: desde el peor escenario que te hace pensar en que a lo mejor tienes que "ir cerrando carpetas" porque se acaba tu vida, hasta tratar de superar cada día. El portavoz del PP ha dicho que el diagnóstico "cambia la dimensión del tiempo", te modifica la "jerarquía" de tus preocupaciones y te ayuda a dar "importancia" a las cosas que realmente la tienen.