Mazón, sobre los disturbios en Torre-Pacheco: "Me parece grave llamar racista a quien señala el delito de un inmigrante"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado este jueves que ha ordenado a la Abogacía de la Generalitat preparar un recurso de inconstitucionalidad contra el acuerdo de financiación singular que el Gobierno de Pedro Sánchez negocia con la Generalitat de Cataluña. En declaraciones realizadas esta mañana durante una visita a la Escola de la Mar, en el club náutico de La Vila Joiosa, Mazón ha calificado este pacto como un “cuponazo separatista” y ha advertido de que representa un ataque directo “a los intereses de todos los españoles en general y de los valencianos en particular”.

“Esta mañana he dado instrucciones a la Abogacía de la Comunidad Valenciana para que prepare un recurso de inconstitucionalidad ante el acuerdo del 'cuponazo separatista' que se está perpetrando”, ha declarado el jefe del Consell, en una visita a que se ha desarrollado con total normalidad a las instalaciones y acompañado en todo momento del alcalde de La Vila, el popular Marcos Zaragoza, y otros miembros del Consell.

Mazón denuncia que este posible sistema de financiación especial para Cataluña, que el Gobierno asegura que es extrapolable al resto de autonomías, supondría una ruptura del modelo solidario entre comunidades y una marginación “aún mayor” para la Comunidad Valenciana, que ya parte -ha recordado- como la autonomía peor financiada de España. En este sentido, ha reprochado al Gobierno central que no haya puesto en marcha un fondo de nivelación para paliar esa situación mientras negocia un “trato de favor” para otra comunidad.

“Se nos niega el fondo de nivelación, de liquidez… somos los más perjudicados frente al 'cuponazo'”, ha lamentado, acusando al Ejecutivo central de “cargarse la solidaridad” y, con ello, “la Constitución”.

Mazón ha mostrado especial dureza contra el PSOE, al que ha acusado de traicionar el principio de equidad entre territorios. Según ha dicho, “pensaba que los socialistas hacían gala de solidaridad, y eso significa ayudar al último de la cola”, en referencia a la situación financiera de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, ha remarcado, “han decidido que el último de la cola después de la dana es el que se quede sin nada”.

“Vamos a actuar con toda la fuerza y con la convicción de que nos merecemos estar a la altura de lo que otros parecen que pueden conseguir”, ha dicho, en alusión a las concesiones que el Gobierno estaría haciendo a Cataluña en virtud de los pactos con partidos independentistas.

Por último, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté consagrando lo que ha denominado como el “principio sanchista”: “A quien más tiene es a quien más privilegios se da”.

Torre-Pacheco

En otro orden, preguntado por los periodistas sobre si las declaraciones de dirigentes de Vox podrían estar alimentando un clima de hostilidad contra la población migrante -tras los altercados de índole racista en el municipio murciano de Torre-Pacheco, el presidente Mazón ha evitado condenas directas, y ha defendido sin matices el pacto de su gobierno con la formación de ultraderecha.

El jefe del Consell ha justificado la alianza afirmando que el acuerdo presupuestario alcanzado con Vox fue el que se "necesita" en la Comunidad Valenciana” y que ha servido para “poner en marcha unos presupuestos fundamentales para la reconstrucción” tras la dana. “Claro que volveríamos a pactar”, ha afirmado Mazón, destacando además que el nivel de ejecución presupuestaria actual, bajo ese acuerdo, es “superior al de los últimos años”.

Sobre el conflicto, ha señalado: “Respecto al fenómeno de Torre-Pacheco, traslado toda mi solidaridad al presidente de la Región de Murcia; espero que no le traten como a mí en la dana, que pedía refuerzos al Gobierno y no llegaban”, ha dicho. Mazón ha asegurado que no iba a hacer “demagogia con el fenómeno de la inmigración”. “Me parece grave acusar a todos los inmigrantes de delincuentes, pero también me parece grave que si un inmigrante delinque, por el hecho de señalar ese delito, se nos llame racistas”, ha comentado. Y ha añadido que “si la cultura que traes sirve para estar en democracia, fenomenal. Pero si perjudica la convivencia habrá que ponerle freno”.

La visita de Mazón a La Vila Joiosa ha transcurrido con tranquilidad, en contraste con la tensión vivida en su última aparición en la provincia hace apenas cinco días en Petrer, donde fue increpado por manifestantes y protagonizó un rifirrafe público con la alcaldesa socialista, Irene Navarro.