Moncloa vuelve a alentar una reunión entre Sánchez y Puigdemont tras el aviso de Junts y el horizonte de Presupuestos

“Normalidad” y “mirar al futuro”. En Moncloa enmarcan dentro de estos dos parámetros una hipotética reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Como un paso consecuente, añaden las mismas fuentes del Ejecutivo, “con la ley de amnistía”. La norma fue avalada por el Tribunal Constitucional el 26 de junio, pero el Tribunal Supremo todavía sigue sin aplicársela al expresident de la Generalitat y otros dirigentes independentistas por los delitos de malversación del ‘procés’. El propio presidente del Gobierno volvió a alentar ayer este encuentro, durante su balance del curso político. Una puerta que ya había abierto en su anterior balance antes de final de año. “No sé exactamente cuándo me reuniré, pero evidentemente me reuniré con los líderes tanto de Esquerra Republicana como de Junts per Catalunya”, aseguró entonces.

En esta ocasión, el guiño viene precedido del aviso del propio Puigdemont sobre que "nuestro voto no es previsible, no se puede dar por descontado" y la pretensión del Gobierno de presentar los Presupuestos. Sánchez se comprometió este lunes a presentar las cuentas públicas y de ahí su intención de reunirse con "todos los interlocutores políticos", según avanzó al ser preguntado explícitamente por un encuentro con el líder de Junts, Carles Puigdemont. "Me reuniré con todos ellos para tratar estos temas y otros muchos", añadió aun sin precisar fecha ni lugar, al encontrarse todavía fuera de España el presidente de los posconvergentes. En Moncloa evitan asimismo referirse a fechas, pero vuelven a alentar la reunión en aras de intentar normalizar la relación en uno de los momentos más complejos para la legislatura tras el estallido del caso Cerdán.

Además de Junts, desde Podemos también se han distanciado del Gobierno. No solo retóricamente, sino uniendo sus votos a la oposición en votaciones clave, como ocurrió en el último pleno para tumbar la convalidación del decreto ‘antiapagones’. En el Gobierno evitan dar por perdido a Podemos y confían en revertir una suerte de efecto dominó si acercan a los posconvergentes a unas cuentas públicas. Pese a que en este caso recaería sobre los morados la responsabilidad de tumbar unas cuentas públicas, ya han reiterado como línea roja para unos Presupuestos que no se aumente el gasto en defensa. Algo ya comprometido tanto con la UE como con la OTAN, aunque con porcentaje de gasto militar correspondiente al 2%, en lugar del 5% por el que se abogó en la última cumbre de la Alianza Atlántica.

En Moncloa siempre hubo discusión al respecto del momento idóneo sobre una reunión con Puigdemont en caso de que siguiese fuera de España. Entre quienes se inclinaba por esperar a la aplicación de la amnistía y quienes preferían seguir la lógica política para que dicha reunión se asociase a un acuerdo trascendental, como serían los Presupuestos.

A principios de este año, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero incluso llegó a manifestar en público que “no estaría mal que [Pedro Sánchez] se pudiera ver con Puigdemont para concluir que “me da igual cuándo, tampoco dónde, lo importante es normalizar la situación”. Eso sí, remarcó que su posición era una “opinión personal” y que no había tratado este asunto directamente con el jefe del Ejecutivo.

Compromisos pendientes

La actual distancia con los posconvergentes, que han situado su relación con el Gobierno tras el caso Cerdán en “prórroga”, obliga nuevamente a redoblar los gestos si se pretende encauzar la situación. Para ello ya se preveía acelerar el cumplimiento de acuerdos pendientes con los socios, reimpulsando las negociaciones en Ginebra con Carles Puigdemont. Sin embargo, si se mantiene el compromiso de presentar los Presupuestos de 2026, será imprescindible avanzar en carpetas todavía sin cerrar atendiendo a la metodología negociadora de Junts.

El jefe del Ejecutivo no concretó cuól sería la salida si los tumba el Congreso, pero disipó la posibilidad de convocar elecciones al situarlas insistentemente en 2027. "Las legislaturas constitucionales duran cuatro años", sostuvo. Sí subrayó que "trabajaremos con los grupos parlamentarios para aprobar los presupuestos" y que "intentaremos persuadirles de que son buenos".

Para encauzar el proceso, el Gobierno deberá aprobar todavía la senda de déficit y la regla de gasto, tras incumplirse el plazo por ley establecido para el 30 de junio. Para presentar los Presupuestos en “tiempo y forma”, como todavía se defiende en el Gobierno, el proyecto deberá remitirse al Congreso antes de que finalice el mes de septiembre. A la vuelta del verano Pedro Sánchez se someterá primero a la reválida del decreto ‘antiapagones’, que se prevé aprobar nuevamente en el Consejo de Ministros del 26 de agosto, tras el parón estival, y de otras medidas estrella del Gobierno sobre las que se ha reculado para evitar más varapalos parlamentarios, como la ley Bolaños para el acceso a la carrera judicial y fiscal.