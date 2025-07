El Supremo avala el procesamiento del fiscal general por impulsar "una actuación coordinada e impulsada personalmente" para revelar datos del novio de Ayuso

La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha confirmado el auto del juez Ángel Hurtado y sienta definitivamente en el banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la causa abierta en contra del empresario por delitos fiscales y que ha derivado en otra por delitos de corrupción, como adelantó este lunes EL PERIÓDICO. El tribunal, que deja fuera a la fiscal jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, considera que García Ortiz impulsó "una actuación coordinada e impulsada personalmente" para revelar datos datos de Alberto González Amador.

Los magistrados Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Torres, con el voto discrepante de Andrés Palomo, han ratificado la decisión del instructor, el juez Ángel Hurtado, aunque afirman que "ciertamente" la afirmación de que actuó "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno" para revelar los mensajes del pacto de conformidad "no ha sido acreditada con suficiencia por lo que su inclusión en el relato fáctico era prescindible", aunque no dé la razón a la fiscalía en su recurso, al entender que "el reproche formulado carece de relevancia alguna en la medida en que la continuación del proceso acordada no afecta a ninguna persona vinculada con esa institución".

Según el auto del juez Hurtado, se produjo un "frenético intercambio" de mensajes entre el fiscal general y la fiscal jefa de Madrid "con la finalidad de ganar el relato" relativo a que el pacto de conformidad para evitar el juicio por delito fiscal partió de la defensa del empresario Alberto González Amador y no del ministerio público, como había informado por error un medio. El empresario pide cuatro años de cárcel para García Ortiz por estos hechos.

El auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado -equivalente al de procesamiento- señalaba que, a expensas de lo que se determine en el futuro juicio, "cabe presumir que el fiscal general del Estado facilitó a un medio de comunicación el confidencial contenido de un correo electrónico, de 2 de febrero de 2024, que había remitido el abogado del novio" de Díaz Ayuso al fiscal de que le había denunciado, Julián Salto. El correo le fue remitido al fiscal general por la fiscal jefa provincial de Madrid, después de que Salto se lo remitiera desde un partido de fútbol.

El magistrado instructor destaca que contenía "información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, en una conversación privada entre letrado y fiscal que está sujeta a criterios de reserva y confidencialidad" que solo desaparecen si sus protagonistas lo hacen público. Es el mensaje que el abogado Carlos Neira remitió a un correo genérico de la fiscalía madrileña y a la Abogacía del Estado para proponer un pacto en nombre de Alberto González Amador, por el que este asumía la comisión de dos delitos fiscales. El juez da 10 días a defensa y acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral o pidan el sobreseimiento de la causa.

El auto señala que "al nivel indiciario propio del momento procesal en que se encuentra la causa" cabe presumir que “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno y aprovechando información publicada en el diario El Mundo, a las 21:29 horas del día 13 de marzo de 2024, titulada 'La fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales', el fiscal general del Estado, “con la finalidad de ganar el relato a esa información por parte de la fiscalía” sobre de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal, “entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante whatsapp, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo”.