La empresa que la UCO atribuye a Cerdán 'regó' a su entorno personal con 915.000 euros mientras Chivite le adjudicaba obras por 70,7 millones

Servinabar, la empresa que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye a Santos Cerdán, repartió a su entorno personal 915.000 euros mientras el Gobierno de Navarra presidido por la socialista María Chivite le adjudicaba obras públicas por 70,7 millones. Así se desprende de la documentación aportada por la Hacienda Foral de Navarra al Tribunal Supremo, que investiga la trama de adjudicaciones irregulares a cambio de mordidas.

De acuerdo a esa información requerida por el juez Leopoldo Puente, Servinabar, de la que es administrador único Joseba Antxon, alias 'Gipuchi', amigo y supuesto socio de Cerdán, pagó 22.000 euros a Belén Cerdán, hermana del ex secretario de Organización del PSOE, en el periodo comprendido entre enero y junio de 2020, por sus funciones como "administrativa".

En la actualidad, la hermana del principal investigado de la causa, que en su día fue presidenta de la Mancomunidad de Residuos de la Ribera Alta, es concejala del PSOE en el municipio navarro de Milagro.

El cuñado de Cerdán recibió 61.669 euros

En el listado de pagos de Servinavar aparecen otros familiares de Cerdán, en concreto su cuñado, Antonio Muñoz Cano, que entre 2019 y 2022 recibió 61.669 euros en concepto de salarios. Desde la defensa de Cerdán justifican el pago en que el cuñado es albañil y trabajó en obras de Servinabar.

Asimismo, la constructora, de acuerdo a la documentación de la Hacienda Foral de Navarra, transfirió entre los años 2016 y 2024 hasta 732.000 euros a la cooperativa Noran, constituida por Antxon Alonso y Koldo García -otro de los principales imputados de la trama-, y que tenía como objeto social la compraventa de bienes inmobiliarios.

También cobró de la pequeña constructora navarra la pareja de Ramón Alzórriz, ex número dos del PSOE en Navarra y quien fuera hombre de confianza de la presidenta María Chivite hasta su dimisión el pasado mes de junio, cuando reconoció públicamente que su pareja trabajó en Servinabar. En total, cobró un total de 102.834 euros entre 2021 -año en el que Cerdán es nombrado secretario de Organización del PSOE- y 2024.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a su llegada a declarar en el Tribunal Supremo, el pasado 30 de junio de 2025, en Madrid. / JESUS HELLIN / EUROPA PRESS

En su declaración pública, el ex vicesecretario general y portavoz del PSN-PSOE defendió que Chivite desconocía este hecho y afirmó que él mismo no tenía conocimiento de que Servinabar, adjudicataria de obra pública en Navarra, tuviera relación con Cerdán. "No quiero perjudicar ni a mi partido ni al Gobierno de Navarra. Mi novia tenía un empleo precario y encontró una oportunidad laboral. No hay nada más", señaló al presentar su dimisión.

Lo cierto es que en el registro domiciliario de Antxon Alonso, los investigadores se incautaron de un contrato privado de 2016 en el que el ex número tres de los socialistas adquiría casi la mitad de participaciones de Servinabar, una empresa que según la UCO era la "vía de canalización de los beneficios" de la presunta trama corrupta "que permitía desvincular a Koldo García de Acciona". Tanto Alonso como Cerdán defendieron ante el juez que ese contrato no tiene validez ya que no fue elevado públicamente.

Adjudicaciones a Servinabar

Lo cierto es que Acciona y Servinabar fueron beneficiarias en UTE de varios contratos adjudicados por el Gobierno de Navarra de Chivite. Así, el Gobierno foral adjudicó a ambas en enero de 2023 la construcción por 8,4 millones de euros de 46 viviendas protegidas en régimen de alquiler en la parcela 2544 del polígono 5 de Pamplona (Navarra).

El 26 de diciembre de ese mismo año el Gobierno navarro adjudicó asimismo la mayor obra de la década en la comunidad -la del túnel de Belate- por 62,9 millones de euros a una UTE formada también por Servinabar, Acciona y Excavaciones Fermín Oses. El concurso público, tal y como reveló en su día EL PERIÓDICO, estuvo plagado de irregularidades, si bien por ahora no está siendo investigado por el Supremo.

Anteriormente, cuando gobernaba Bildu junto con Podemos, Izquierda-Ezkerra y Geroa Bai, Servinabar también fue adjudicataria de varias obras públicas, entre ellas la del Navarra Arena, el Archivo General, el colegio público Arbizu y otra promoción de vivienda en el barrio de Erripagaña de Pamplona.