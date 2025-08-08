Vox
Abascal exige prohibir el velo islámico y defiende medidas contra "la amenaza real del islamismo" y la "invasión" de migrantes
El líder de Vox defiende "proteger", por un lado, los espacios públicos de prácticas ajenas a la cultura y la forma de vida españolas y, por otro, a los propios españoles "de quienes buscan imponer una ideología totalitaria, disfrazada a veces como religión"
EFE
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha insistido este viernes en que no se deben ceder espacios públicos para la celebración de fiestas que "promueven el islamismo" y ha pedido además que se prohíba el velo islámico en instalaciones públicas, "por ser un símbolo de sumisión de la mujer".
En un largo mensaje en la red social X, Abascal defiende "proteger", por un lado, los espacios públicos de prácticas ajenas a la cultura y la forma de vida españolas y, por otro, a los propios españoles "de quienes buscan imponer una ideología totalitaria, disfrazada a veces como religión".
En su opinión, el debate -suscitado ahora por la prohibición del Ayuntamiento murciano de Jumilla de celebrar actos religiosos, culturales o sociales en sus instalaciones deportivas, entre ellos los del colectivo musulmán de la ciudad- no es "sobre la libertad religiosa", como dice que pretenden los "cómplices de la invasión" o los "cobardes", sino sobre la "amenaza real de una ideología extremista, como es el islamismo".
Para el líder de Vox, cualquier persona que resida en España tiene "perfecto derecho a profesar su religión", pero no "a imponerla" o a defender "prácticas incompatibles" con las leyes españolas, entre las que menciona "la promoción de la guerra santa, usos que denigren a la mujer, la ablación genital femenina, la persecución de los homosexuales o el matrimonio infantil".
- Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
- Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
- Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
- Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
- Espectacular accidente en la playa de Arnao: un ciclista de 38 años cae por la ladera y acaba en la arena
- Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental
- Los hospitales asturianos atienden casos de desmayos y mareos por la ola de calor, que este domingo convertirá a la región en un horno: esta es la increíble temperatura que se espera