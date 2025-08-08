Intento de suicidio
El Gobierno muestra su apoyo a José María Ángel y denuncia el "acoso"
Sánchez, la ministra Diana Morant y el Gobierno valenciano emiten notas de respaldo al excomisionado y su familia
J. Vives
La situación personal que vive José María Ángel, excomisionado del Gobierno para la reconstrucción de la dana, hospitalizado desde esta mañana tras un intento de suicidio, está provocando reacciones desde ámbitos políticos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado un mensaje a través de sus redes sociales en el que traslada su respaldo: “Todo mi cariño y apoyo a José María Ángel y a su familia en estos difíciles momentos”. Sánchez acompaña también el mensaje de la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant: “En estado de shock y rotos de dolor por el estado de Jose María Ángel. Todo mi cariño y afecto hacia él y su familia en estos momentos tan duros, después de semanas de acoso. José María, ojalá que te recuperes lo más pronto posible. Estamos a tu lado”, ha señalado la ministra.
Presidencia
También el Gobierno valenciano ha hecho pública una nota: “El Consell desea manifestar su deseo por la pronta recuperación del ex Secretario Autonómico de Emergencias de la Generalitat Valenciana, José María Ángel Batalla, y transmite su más sincero agradecimiento a los servicios sanitarios y de bomberos por su rápida actuación”.
Desde las filas socialistas, la número tres del partido, la valenciana Rebeca Torró, ha mostrado su afecto, centrándose en su historial de servicio público: "Son muchos años al lado de José María Ángel, un compañero que durante 40 años ha tenido como principal objetivo el servicio público. Tenemos el corazón en un puño, pero sabemos que eres fuerte. Y te enviamos aún más fuerza a ti y a tu familia. Estem amb tu amic, hui i sempre".
- Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
- Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
- Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
- Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
- Espectacular accidente en la playa de Arnao: un ciclista de 38 años cae por la ladera y acaba en la arena
- Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental
- Los hospitales asturianos atienden casos de desmayos y mareos por la ola de calor, que este domingo convertirá a la región en un horno: esta es la increíble temperatura que se espera